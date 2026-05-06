Lanzamiento del libro “Siembra de cristal” de Consuelo Ferrer

Centro Cultural Hojalata, 18 de septiembre #175, Chillán.

Sábado 16 de mayo – 18:00 horas.

Luego de un concurrido lanzamiento en Santiago el pasado 9 de abril, Consuelo Ferrer Durán (Chillán, 1993) retorna a su ciudad natal para presentar el libro Siembra de cristal (Ediciones Overol) en la tierra donde ocurre la historia que narra: la vida de su padre, Vicente, histórico trabajador de la IANSA. La publicación transforma el duelo en un ejercicio de memoria que trae de vuelta el pasado industrial nacional desde la experiencia específica de las familias que crecieron al alero del azúcar. Mitad crónica y mitad autobiografía, el libro recorre la memoria de una familia, la de un oficio y la de una ciudad.

Don Vicente Ferrer trabajó haciendo azúcar en la Industria Azucarera Nacional S.A (IANSA) durante 61 años: desde sus 19 hasta su fallecimiento a los 80, y su ropa olía siempre a remolacha. Sus compañeros pidieron que la carroza fúnebre pasara por la fábrica antes de irse al cementerio y algunos meses después inauguraron una placa en su honor. En sus años de trayectoria, impulsó un Club de Caza y Pesca, organizó asados dentro de la fábrica y viajó a Europa a inspeccionar equipos de producción que terminó decidiendo que era mejor no comprar. El libro cuenta con entrevistas, visitas a terreno, fotografías, videos y recuerdos que construyen un padre colectivo.

“Es emocionante para mí que este libro se presente en la ciudad donde nací y crecí, y donde viví todo lo que cuento en él. Esta es una historia profundamente local y por eso era prioritario para mí volver. Mi padre era una especie de celebridad, o eso sentía yo cuando era niña y lo acompañaba al centro o al mercado y me daba cuenta de que conocía a todo el mundo. Siempre pensé que su funeral iba a ser a catedral llena, pero por causa de la pandemia eso no pudo ocurrir. Escribir este libro fue como hacerle ese rito que se merecía”, dice la autora.

Adicionalmente, el libro empalma con una coyuntura local: este miércoles 29 de abril, la IANSA anunció que no comprará remolacha para la temporada 2026-2027 y se dedicará en su única planta productiva vigente a la refinación de azúcar cruda de caña, un sustrato importado. La decisión afecta, según estimaciones, a una cadena de tres mil agricultores, productores, transportistas y colaboradores de la zona. El libro destaca la particularidad del azúcar chilena: viene de la tierra, porque la remolacha es un tubérculo, no como la caña, que es un tallo. Luego de esta decisión, esa cualidad identitaria formará parte del pasado.

El libro será presentado con un conversatorio entre la autora y la abogada Beatriz Llanos Berrocal, secretaria de Estudios de la Facultad de Derecho de la U. de San Sebastián en Concepción. En la ocasión se podrán adquirir ejemplares del libro, que la autora estará firmando.

Consuelo Ferrer Durán es periodista y trabaja en el equipo de Comunicaciones de la Rectoría de la Universidad de Chile. También forma parte de la revista digital de política y cultura La Raza Cómica y es cocreadora del podcast Club de Duelo. En 2023 obtuvo la Beca de Creación Literaria del Ministerio de las Culturas. Este es su primer libro.