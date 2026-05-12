Concurso literario “Cartas al encuentro”

Hasta el martes 2 de junio.

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En el marco de la Feria Malqueridas: Encuentros para la Reinserción, que tendrá su tercera versión en julio de este año, se lanzó la convocatoria del concurso literario “Cartas al encuentro”.

El concurso invita a personas de todo Chile a escribir relatos en formato de carta dirigidos a personas privadas de libertad, con el objetivo de proyectar esperanza y acompañar sus procesos de reinserción. La iniciativa busca tender un puente solidario con las personas privadas de libertad a través de cartas que compartan horizontes y ofrezcan “mapas afectivos” para el momento en que estas personas recuperen su libertad, alejándose de juicios y centrándose en la dignidad humana.

Uno de los pilares del concurso es su proceso de evaluación. Los textos serán seleccionados por las y los participantes de talleres de escritura y teatro dentro de recintos penitenciarios. De esta forma, son los propios destinatarios de los mensajes quienes validan el valor literario y emocional de las obras. A ellos se les sumarán en el jurado representantes de colectivos que trabajan en reinserción, derechos humanos o apoyo carcelario, más un escritor/a de reconocida trayectoria.

El proyecto es liderado por un equipo con amplia trayectoria en el cine y la gestión cultural. Al respecto, la dirección de la Feria Malqueridas —integrada por Paola Castillo Villagrán, Alejandra Díaz Scharager, Joaquin Díaz de la Prida y Daniela Contreras Bocic— señala:

“Con ‘Cartas al encuentro’ queremos promover que la reinserción no es un proceso que deba vivirse en soledad, sino un compromiso colectivo. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades de la Feria Malqueridas: encuentros para la reinserción, un espacio donde buscamos transformar la reflexión del cine en una acción comunitaria concreta de empatía y apoyo. Creemos profundamente que la palabra tiene el poder de derribar muros invisibles y que una carta puede ser la señal que alguien necesita para saber que no ha sido olvidado. Al escribir, esperamos no solo ofrecer un horizonte de esperanza y dignidad a quienes recuperarán su libertad, sino también invitarnos, como sociedad, a derribar prejuicios y reconocer que todos merecemos una oportunidad real de volver a ser parte de una comunidad”.

Coordenadas de participación

El concurso está abierto a todas las personas residentes en Chile desde los 13 años. Se establecen dos categorías: Estudiante (13 a 25 años) y General, ambas con un premio de $100.000 CLP y un certificado oficial. Los textos ganadores serán exhibidos durante la Feria Malqueridas los días 18 y 19 de julio de 2026 en el Centro Cultural La Moneda.

Plazo de postulación: Hasta el martes 2 de junio de 2026.

Hasta el martes 2 de junio de 2026. Formato: Carta/relato breve de máximo 4.000 caracteres.

Carta/relato breve de máximo 4.000 caracteres. Bases y envío: Disponibles en https://www.errante.cl/concurso-literario-feria-malqueridas

Disponibles en https://www.errante.cl/concurso-literario-feria-malqueridas Premiación: 18 y 19 de julio de 2026 en el Centro Cultural La Moneda.

18 y 19 de julio de 2026 en el Centro Cultural La Moneda. Contacto: peliculamalqueridas@gmail.com

Sobre Feria Malqueridas: Encuentros para la Reinserción. La Feria, impulsada por la productora Errante, Red de Acción Carcelaria y el Centro Cultural La Moneda, nace como una extensión necesaria del premiado documental Malqueridas, el cual visibiliza la compleja realidad de las mujeres que maternan en prisión. Esta instancia reúne en el Centro Cultural La Moneda a diversas organizaciones sociales y, de manera central, a emprendimientos de personas que han recuperado su libertad o que se encuentran privadas de ella, quienes exhiben y comercializan sus productos y creaciones. Para la organización, la justicia no termina en el castigo, sino en la oportunidad real de volver a ser parte de una comunidad. La tercera edición de este evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de julio de 2026. Para más información sobre la convocatoria y las actividades de la feria, visite errante.cl

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