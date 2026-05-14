Conversatorio gratuito de Mafalda con Guillermo Lavado, sobrino de Quino, en Café Literario de Ñuñoa

Café Literario de Ñuñoa, Jorge Washington 116, Ñuñoa.

Viernes 15 de mayo – 18:30 horas.

Gratis.

El mundo humorístico que vive en las viñetas e ilustraciones del historietista argentino Joaquín Lavado, más conocido como “Quino”, se desplegará en un conversatorio que protagonizarán Guillermo “Guille” Lavado, su sobrino, y el guionista chileno Carlos Reyes.

En esta charla se abordará, entre otros temas, la influencia del dibujante argentino en la cultura latinoamericana, y también se recuperarán detalles de su trayectoria y algunas anécdotas.

Este encuentro ocurrirá con una noticia como marco: la migración de los derechos de Mafalda de Ediciones de la Flor a la multinacional Penguin Random House.

Hasta el momento, se han publicado en el sello Lumen las recopilaciones “Lo mejor de Susanita” y “En esta familia no hay jefes”. Para junio, se lanzará el compilado “Lo mejor de Felipe”.

Guillermo Lavado es flautista y profesor del Instituto de Música UC. Radicado en Chile desde 1991, se ha dedicado, en conjunto con los herederos de Quino, a difundir y resguardar el patrimonio del historietista trasandino.

También fue curador de la muestra “Quino en la música”, que explora la visión musical del dibujante a través de 70 viñetas. La exposición se montó en las salas de la Estación Mapocho, y también se presentó anteriormente en el Centro de Extensión UC.

La instancia será con entrada liberada y sin necesidad de inscripción. Habrá también ejemplares de los compilados de Mafalda a la venta en el Café Literario.