Exposición “La historia que falta” en Galería Patricia Ready

Sala Araucaria, Galería Patricia Ready, Espoz 3125, Vitacura.

Visita guiada por la artista: sábado 16 de mayo – 12:00 horas.

Exposición abierta hasta el 3 de junio.

Galería Patricia Ready tiene el agrado de presentar “La Historia que Falta”, segunda exposición individual de la artista Andrea Lería en Sala Araucaria. La muestra incluye 18 pinturas de pequeño y gran formato, junto a un conjunto de obras que incorporan dibujo, texto en muro e imagen en movimiento.

A partir de este conjunto, la artista desarrolla una investigación en torno al archivo familiar y sus múltiples desplazamientos,

proponiendo una reflexión sobre la memoria, la identidad y las formas en que se construyen y transforman los relatos personales y colectivos.

A partir de un trabajo directo sobre materiales provenientes de su propio archivo, fotografías, cartas, manuscritos, diapositivas y documentos, Lería desarrolla una práctica que no busca conservar ni ordenar, sino activar, tensionar y reconfigurar estos elementos.

Su aproximación desplaza el archivo desde su condición de registro hacia una acción. Archivar como gesto, como operación crítica que interroga qué se guarda, qué se pierde, qué se destruye y cómo los documentos cambian de sentido al ingresar en el campo artístico.

La incorporación de video sin sonido y de intervenciones textuales en el espacio expositivo amplía esta reflexión, articulando un montaje que cruza distintas materialidades y temporalidades.

La exposición propone pensar el archivo como un cuerpo dúctil, inestable y siempre inacabado, susceptible de ser reactivado mediante fragmentaciones, desplazamientos y desapariciones. En este proceso, la artista pone en tensión los límites entre lo privado y lo público, revelando cómo toda memoria individual se encuentra atravesada por procesos históricos, afectivos y sociales más amplios.

“La Historia que Falta” no busca reconstruir una biografía lineal, sino trabajar con restos, vacíos y supervivencias. En ese gesto, el

archivo se transforma en un espacio de disputa donde la historia no se conserva, sino que se produce y se reescribe constantemente.

A través de estas operaciones, Lería propone el arte como una herramienta capaz de activar nuevas formas de narración, imaginación y resistencia, abriendo posibilidades para repensar el pasado desde sus fisuras.

El proyecto cuenta con texto curatorial del investigador Jorge Blasco, cuya práctica se ha centrado en el estudio de los archivos y sus activaciones.

Sobre la artista

Andrea Lería Oses (Barcelona, 1980) es una artista que vive y trabaja entre Barcelona y Santiago de Chile. Se formó en Chelsea School of Art (Londres), donde también realizó estudios de postgrado. Su práctica se caracteriza por la articulación de distintos lenguajes visuales —pintura, dibujo, escritura, video y sonido— integrando procesos de investigación, trabajo de campo, archivo y recuperación de historias orales.

Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos Fondart Nacional (Chile, 2024), Premio Fundación Enaire (España, 2024), Beca Exchange Homesession (Italia, 2024) y Beca OSIC (Generalitat de Catalunya, 2021). Ha realizado exposiciones individuales en Fundación Úniques (España, 2024), Galería Patricia Ready (Chile, 2021), Fundación Arranz-Bravo (España, 2019) y el Museo MAMT (España, 2019), entre otras. En 2019 fundó Assaig 7, un espacio de pensamiento y creación en L’Hospitalet, desde donde ha desarrollado programas de mediación vinculados a territorio, memoria y comunidad.