Pianista Vicente Pulido en Rancagua

Auditorio del Campus Rancagua UOH, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 611, Rancagua.

Viernes 15 de mayo – 19:00 horas.

Gratis.

Vicente Pulido, uno de los pianistas contemporáneos más destacados a nivel nacional e internacional se presentará por primera vez en la Región de O’Higgins.

“Es la primera vez que tengo el honor de tocar en Rancagua y además es previo a mi viaje a Alemania’’, comenta el joven pianista chileno, que se presentará en el marco de la programación 2026 de la Orquesta de Cámara de la Universidad de O’Higgins (UOH).

Vicente Pulido Dreves es un pianista chileno de 18 años, formado desde los 10 años en el Conservatorio Nacional de Música Sergei Prokofiev. Ha ofrecido conciertos en Chile y el extranjero, y recientemente obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Piano Laurencia Contreras. Su debut en la ciudad coincide con un momento clave de su carrera, posicionando a la Región de O’Higgins como un espacio activo para el desarrollo artístico y contribuyendo a la descentralización y al acceso a propuestas culturales de alto nivel.

‘‘Presentarme en Rancagua es una excelente oportunidad para que jóvenes como yo podamos ser protagonistas de instancias culturales elevadas y ser embajadoras/es de una música tan sofisticada y hermosa como la que interpretamos’’, expresó Vicente, relevando también la importancia de estos espacios en el desarrollo artístico desde los territorios.

El concierto es una actividad que reunirá obras de Beethoven, Brahms, Scriabin y Schumann. Este evento busca ampliar la circulación de la música clásica y acercarla a nuevas audiencias locales. El programa propone un recorrido amplio y expresivo que transita, según adelanta el intérprete, “desde la intimidad al virtuosismo”, buscando conectar con distintas sensibilidades.

El músico enfatiza que cada pieza implica desafíos particulares, tanto en el método como en la construcción del discurso musical, entendiendo que “cada obra tiene exigencias distintas, desde la técnica hasta el control del sonido”, lo que da cuenta de un trabajo interpretativo profundo.

En ese marco, destaca su vínculo actual con las Cuatro Piezas para Piano Op. 119 de Brahms, un repertorio que incorporó recientemente y que interpretará por primera vez en escenario. “Me encuentro muy feliz de poder interpretarlas por primera vez en vivo”, comenta, sumando un componente de estreno al concierto.

Más allá del repertorio, la presentación reconoce el rol de las regiones en el desarrollo cultural. Vicente señala que este tipo de encuentros abre espacios para vincularse con nuevas audiencias y que su trayectoria le “ha permitido conectar con personas de distintos países a través de la música”, ampliando el vínculo entre la música y las comunidades.