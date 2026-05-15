Ballet Folklórico Antumapu celebra 55 años

Teatro Universidad de Chile, Providencia 43, Metro Baquedano.

Miércoles 20 de mayo – 19:00 horas.

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Con una presentación que reunirá música y danza representativa de diversas identidades del territorio nacional, el Ballet Folklórico Antumapu conmemorará su 55° aniversario, en el marco del evento “Ballet Folklórico Antumapu: Patrimonio de la Universidad de Chile”. La actividad busca relevar el aporte que la agrupación ha realizado a la cultura nacional desde su fundación, en 1971, en la actual Facultad de Ciencias Agronómicas.

A lo largo de su historia, Antumapu se ha consolidado como un referente de la danza universitaria. Con más de 2.500 presentaciones en Chile y cerca de 30 giras internacionales por América y Europa, el conjunto ha impulsado una propuesta artística que proyecta elementos del folclor nacional, labor que le ha valido reconocimientos como el premio Altazor por la obra Violeta del alma y distinciones en festivales de Francia y Argentina.

Al respecto, el director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, se refirió a esta alianza conjunta en colaboración con el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) y destacó la relevancia de esta celebración en el contexto del Mes de los Patrimonios. “Esta actividad es muy importante, especialmente considerando que nos encontramos en el Mes de los Patrimonios. El patrimonio no solo se expresa en los objetos o las obras, sino también en las personas, sus saberes y sus procesos de creación”, señaló.

Asimismo, agregó que “en este caso, todos esos elementos se conjugan en una trayectoria de más de 55 años, dedicada al desarrollo, preservación y difusión del folclore chileno y latinoamericano”.

Por su parte, el director artístico y coreográfico de la agrupación, Óscar Ramírez, destacó el simbolismo de regresar al principal escenario artístico de la Casa de Estudios. “Que el Ballet Folklórico Antumapu pueda volver al Teatro Universidad de Chile después de mucho tiempo y ser reconocido como patrimonio de nuestra Universidad al cumplir 55 años de labor formativa y creativa es muy importante para nosotros”, afirmó.

Respecto al repertorio preparado para esta gala, explicó que el espectáculo estará compuesto por dos obras emblemáticas: Chiloé: Archipiélago Mágico, inspirada en la riqueza cultural y mitológica del archipiélago, y La Virgen del Milagro, basada en las celebraciones religiosas del norte de Chile.

La presentación contará con un elenco musical compuesto por doce intérpretes y su director, además de un elenco de danza integrado por 25 bailarines en escena y un equipo técnico de cinco personas. Para esta conmemoración también se renovó el vestuario y la utilería de ambas obras.

La jornada reunirá además a estudiantes, académicos, funcionarios e integrantes históricos de la agrupación, quienes actualmente suman cerca de 700 personas que han sido parte del desarrollo de esta compañía artística universitaria.