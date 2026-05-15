Kast y detenciones de obras por temas ecológicos: es más económico construir “resort de chinchillas”

El Presidente José Antonio Kast volvió a endurecer su discurso contra las trabas regulatorias y ambientales que, según afirmó, han frenado proyectos estratégicos de inversión e infraestructura en distintas zonas del país.

Durante una actividad vinculada a innovación, crecimiento económico y permisos sectoriales, el Mandatario cuestionó directamente paralizaciones de obras motivadas por criterios ecológicos y hallazgos arqueológicos, utilizando ejemplos que rápidamente generaron repercusiones políticas y ambientales.

Kast apuntó primero a los retrasos en proyectos de transmisión eléctrica en el norte del país, vinculándolos a exigencias medioambientales relacionadas con fauna protegida.

“Tenemos la energía en la zona norte, sí. No la podemos llevar al sur, porque la línea de transmisión que se tiene que construir lleva detenida años, porque apareció una colonia de chinchillas en la mitad de donde pasaba la línea de transmisión”, afirmó.

En ese contexto, ironizó con una eventual solución alternativa para destrabar el proyecto. “Yo les aseguro que podríamos haber convertido un resort para las chinchillas, cinco kilómetros más allá, por un millón de dólares y nos habría salido más económico”, sostuvo.

El Presidente también cuestionó otros casos asociados a infraestructura hospitalaria y exigencias ecológicas. “Imagínese, detuvieron un hospital porque había que hacer un corredor ecológico para que no se interrumpiera el traslado de las arañitas de un sector al otro del hospital”, afirmó.

Kast además apuntó a proyectos energéticos paralizados por hallazgos arqueológicos. “Hay una central hidroeléctrica en Los Lagos que lleva años sin poder echarse a andar, que está lista, de paquete, porque aparecieron unas puntas de flecha y unos trozos de cántaro”, sostuvo.

El Mandatario relativizó el valor patrimonial de dichos hallazgos y aseguró que corresponden a objetos ampliamente conocidos. “Es la misma punta de flecha que hay en todos los museos y muchas de las casas de las personas, porque el tipo que usaba esas flechas andaba con un canasto lleno y una se le cayó ahí”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la ofensiva del Gobierno para acelerar proyectos de inversión y flexibilizar procesos de evaluación ambiental y permisos sectoriales, uno de los ejes centrales del denominado Plan de Reconstrucción y Reactivación impulsado por La Moneda.

En ese contexto, Kast defendió avanzar hacia procedimientos más rápidos y con menos obstáculos administrativos. “El sentido común está volviendo”, aseguró el jefe de Estado, valorando que actualmente se estén estableciendo plazos más acotados para responder solicitudes y permisos medioambientales.

El Presidente ha insistido durante las últimas semanas en que Chile enfrenta un exceso de burocracia y judicialización que —según plantea el Ejecutivo— estaría frenando inversión, crecimiento económico y generación de empleo.