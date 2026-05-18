Festival de Cine de No ficción en Concepción

Teatro Regional del Biobío, Auditorio Universidad de Concepción y Auditorio Salvador Gálvez, Facultad de Ingeniería UdeC. Alianza Francesa, Aula Magna del Arzobispado, Auditorio Sociales UCSC, Balmaceda Arte Joven, Concepción.

1 al 6 de junio.

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Con 78 películas de 27 países, una programación de nivel mundial y entrada completamente liberada, la séptima edición de FRONTERA SUR se realizará del 1 al 6 de junio de 2026 en Concepción, consolidando al festival como el mayor espacio gratuito de cine de No ficción en el sur del mundo.

La séptima edición abre con FUCK THE POLIS (2025), de Rita Azevedo Gomes, una de las cineastas más relevantes del cine contemporáneo. Una película que llega desde Portugal con la fuerza de un cine que no pide permiso, que incomoda y que toma posición. Con ella, FRONTERA SUR hace su declaración de apertura.

El cierre estará a cargo de CARTAS A MIS PADRES MUERTOS (2025), del maestro del cine documental chileno Ignacio Agüero. Una carta filmada: cincuenta años de vida íntima y política construidos desde el archivo personal, familiar y público, en lo que Agüero llama el cine de la divagación.

Focos principales

El FOCO REIS-CORDEIRO rinde homenaje a la dupla portuguesa histórica António Reis y Margarida Cordeiro, con seis películas que abarcan desde PAINÉIS DO PORTO (1963) hasta ROSA DE AREIA (1989). Seis décadas de un cine hecho de tierra, tiempo y paciencia que no ha tenido circulación en Chile.

El FOCO CRISTIÁN SÁNCHEZ está dedicado a uno de los cineastas más singulares y esquivos de la historia del cine chileno. Seis películas incluída EL SANTO OFICIO (2025),configuran una retrospectiva esencial. Cristián Sánchez estará presente en el festival.

Como festival invitado, FESTIFREAK — Festival Internacional de Cine de La Plata (Argentina) trae una selección que desafía las categorías: obras que toman materiales de archivo provenientes del cine, la televisión y otros medios para resignificarlos, componiendo nuevos relatos que hablan de nuestra época. Desde James N. Kienitz Wilkins hasta Soda Jerk, un cine que juega, que provoca, que hace de la memoria audiovisual una materia viva.

A lo largo de sus siete ediciones, FRONTERA SUR ha dedicado sus focos a algunas de las figuras más importantes del cine contemporáneo mundial: Chantal Akerman, la dupla Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, Jonas Mekas, Věra Chytilová, Jean-Luc Godard y Marguerite Duras, y una exposición dedicada a Harun Farocki. Esta edición suma a esa genealogía a António Reis y Margarida Cordeiro, desde Portugal, y a Cristián Sánchez, desde Chile — consolidando un proyecto que entiende el foco no como homenaje, sino como relectura urgente.

«El cine que nos interesa compartir no observa el mundo: lo percibe. No informa ni explica — trabaja con el lenguaje de las imágenes y los sonidos para abrir grietas donde quepan otras posibilidades, otras formas de vivir y de re pensar lo que nos rodea.

Reis y Cordeiro lo hacen deteniéndose en la cotidianidad de pequeños pueblos portugueses, haciendo del tiempo su principal recurso estético. Cristián Sánchez lo hace de otra manera: con ironía, con el lenguaje oral de las personas que viven en Chile, con humor. Caminos distintos que avanzan en una dirección similar, obras que son, al mismo tiempo, formas de sentir y objetos políticos capaces de tensionar la realidad, de hacerle espacio a todo aquello que la desigualdad, la violencia y la marginación intentan clausurar» Equipo programación FRONTERA SUR

Secciones

La programación de FS_7 se organiza en doce secciones que cubren el espectro del cine de no ficción contemporáneo. ILUMINACIONES reúne obras de cineastas consagradxs con amplio recorrido en festivales internacionales, con trabajos de Paula Gaitán, Gustavo Fontán, Nicolás Pereda, Sylvain George y James Benning, entre otrxs. NO RECONCILIADOS agrupa el cine internacional que incomoda porque manifiesta su descontento ante la violencia, la desigualdad y el horror que nos rodea desde el Congo al Líbano, de Italia a Serbia. TIERRA EN TRANCE es la sección latinoamericana que mira el continente sin anestesia, con películas de Cuba, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú y México.

COMO ME DA LA GANA, cuyo nombre proviene de una película de Ignacio Agüero, reúne 12 películas chilenas que no piden permiso: la sección nacional de FS_7. IMPRESIONES presenta seis cortometrajes que trabajan las materialidades del cine y la potencia del gesto cinematográfico producidos en Chile, Francia, Brasil, Argentina y México. FICCIONES FRONTERIZAS habita el borde donde el documental roza la ficción hasta que ya no importa la diferencia.

Dos secciones curadas por María Laura Lattanzi y Luciana Zurita completan la programación. FÓSILES DEL MAÑANA, con la participación del cineasta argentino Pablo Weber, explora el cine-archivo y la arqueología del espectro audiovisual latinoamericanoquien reimagina el presente a través del cine ensayo, mezclando ciencia y poesía, e imagina otras posibilidades para seguir adelante. IMAGINACIONES DEL FUTURO propone una pregunta en movimiento: ¿qué imágenes necesitamos para imaginar y desear un futuro no distópico?

Sesiones especiales

Entre las apuestas más contundentes de esta edición se encuentran dos sesiones especiales que posicionan a FRONTERA SUR en el debate político y cultural del presente.

La primera, FIGURAS DE LA GUERRA — Video-tracts for Palestine (2024), reúne piezas audiovisuales que toman posición de manera directa ante el conflicto en Palestina. No son films de denuncia en el sentido convencional: son actos cinematográficos, formas de respuesta desde la imagen ante lo que ocurre. Su presencia en el festival es parte de una decisión curatorial que entiende el cine como forma de resistencia.

La segunda, LAS AGUAS BAJAN TURBIAS: resistencia y barbarie, agrupa tres películas argentinas de reciente producción, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, Tatiana Mazú y Julián Galay, que miran el presente político de Argentina sin disimulo ni distancia. Un cine que documenta, que denuncia, que no se rinde ante la urgencia.

En el espacio COMPARTIR EL CINE, el cineasta Cristián Sánchez conduce «Trivialidad y extrañeza» (sábado 6 de junio, 11:00, Punto de Cultura Federico Ramírez). El cineasta y archivista argentino Pablo Weber presenta «La tierra como disco rígido, cine-archivo y arqueología del espectro latinoamericano» (miércoles 3 de junio, 11:00, Alianza Francesa).

El TALLER «Imaginaciones audiovisuales: Derivas para un futuro», a cargo de María Laura Lattanzi y Luciana Zurita, se realizará el viernes 5 de junio de 10:30 a 13:00 horas en el Centro Creación Concepción. Cupos limitados.

Los DIÁLOGOS FS «Recado de Chile» reúnen cineastas nacionales como: Celeste Rojas Mugica, José Jiménez y Meliza Luna Venegas el jueves 4 de junio de 11:00 a 13:00 horas en la Alianza Francesa.

En el mes de junio, el festival realizará itinerancias para público escolar, personas mayores y público general en las comunas de Chiguayante, Penco y Lota, ampliando su alcance a toda la región del Biobío.

Invitados

Esta edición cuenta con la presencia en Concepción de doce invitadxs nacionales e internacionales: Cristián Sánchez (Chile), director de foco y clausura del festival; María Laura Lattanzi (Argentina) y Luciana Zurita (Chile), curadoras e investigadoras de cine; Pablo Weber (Argentina), cineasta y archivista; los cineastas chilenos Celeste Rojas Mugica, Meliza Luna Venegas y José Jiménez, presentes con sus obras en la sección Como me da la gana — entre ellas el estreno de LENGUA MUERTA, filmada en Tomé (Coliumo), con la presencia de su protagonista; y desde Argentina, Tatiana Mazú González y María Florencia Azorín, integrantes del colectivo Antes Muerto Cine, con sus películas en la Sesión especial Las aguas bajan turbias.