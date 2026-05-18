Homenaje al poeta Jorge Teillier y al escritor Carlos Droguett en Providencia

Biblioteca Bellavista, Constitución 85, Providencia.

Jueves 11 de junio (Jorge Teillier) y 18 de junio (Carlos Droguett) – 18:30 horas.

Dos conversatorios que rinden homenaje a dos escritores relevantes de la literatura chilena, fallecidos hace justo 30 años: el poeta Jorge Teillier y el novelista Carlos Droguett.

Al conversatorio en torno a la obra de Jorge Teillier asistirán el poeta y doctor en literatura por la Universidad Católica, Gastón Carrasco; el profesor Ignacio Sánchez Osores, doctor en literatura por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) y el periodista Carlos Valverde, coautor del libro Nostalgia del futuro, una biografía de Jorge Teillier.

Al conversatorio en torno a la obra de Carlos Droguett asistirán el escritor Álvaro Bisama, autor de La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguett; el escritor Felipe Reyes, editor de la reedición de la novela La Señorita Lara, de Carlos Droguett; y el académico Fernando Moreno, profesor emérito de la Universidad de Poitiers (Francia).