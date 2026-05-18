Defensa de ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo: “No recuerda” lo que ocurrió

El ejecutivo pesquero chileno Germán Naranjo Maldini, detenido en Brasil tras protagonizar un violento episodio de insultos racistas, homofóbicos y xenófobos en un vuelo comercial, aseguró a través de su defensa que no recuerda lo ocurrido y que lamenta profundamente sus declaraciones.

La información fue entregada por su abogado, Pedro Mollo, quien explicó que conversó con el imputado luego de que este fuera trasladado a un recinto penitenciario brasileño tras el incidente ocurrido en un vuelo de Latam que viajaba desde São Paulo a Frankfurt.

Según relató el defensor en conversación con Meganoticias, Naranjo se encuentra en buen estado de salud, aunque aseguró que habría sufrido una alteración emocional o psicológica durante el episodio.

“Infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento… no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales”, afirmó el abogado.

Mollo sostuvo que el empresario tomó conocimiento de la gravedad de la situación luego de ver los registros audiovisuales que se viralizaron en redes sociales.

“Vio el video, me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó y para la propia víctima”, señaló.

El abogado además afirmó que Naranjo le manifestó su cercanía y afecto hacia Brasil. “Dice que ama a Brasil y a los brasileños”, agregó.

El episodio ocurrió el pasado 10 de mayo y rápidamente generó repercusión pública luego de que circularan videos donde se observa al chileno profiriendo insultos de carácter racista, xenófobo y homofóbico contra otro pasajero brasileño.

Tras el incidente, las autoridades brasileñas detuvieron al empresario y abrieron una investigación en su contra.

Respecto a las circunstancias previas al hecho, la defensa indicó que el imputado consume medicamentos para dormir y mantiene un tratamiento psicológico.

“Me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol”, explicó Mollo.

El defensor insistió en que este comportamiento no correspondería a una conducta habitual de su representado.

“Este tipo de actitud no es algo habitual en él”, sostuvo.

En paralelo, la defensa ya trabaja para solicitar que Naranjo pueda recuperar su libertad mientras continúa el proceso judicial.

“Vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil”, indicó el abogado.

Asimismo, reveló que actualmente el empresario permanece en una zona especial de seguridad dentro del recinto penitenciario brasileño, debido al riesgo de sufrir agresiones de otros internos a raíz de la notoriedad pública que alcanzó el caso.

La situación también provocó reacciones en Chile. Durante esta semana, el canciller Francisco Pérez Mackenna calificó el episodio como “lamentable” y condenó públicamente los insultos emitidos por el ejecutivo chileno.