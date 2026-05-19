Conversatorio sobre el arte rupestre de la Región de Coquimbo

Librería Azafrán, Mercado Urbano Tobalaba (MUT), Av. Apoquindo 2730, Las Condes, 3° piso.

Domingo 24 de mayo – 11:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

A partir de una investigación arqueológica de largo aliento en el norte chico chileno, el encuentro propone una lectura del arte rupestre como un sistema de comunicación y memoria, donde las imágenes permiten reconstruir formas de habitar, creer y relacionarse con el paisaje en distintas etapas de la historia prehispánica.

En el marco de las actividades organizadas por Editorial Universitaria en torno al Día del Patrimonio Cultural, habrá un punto de encuentro para una conversación que invita a mirar el pasado desde otra escala temporal, en el conversatorio del libro “Arte Rupestre 5.000 años. Imágenes, vida e historia, Región de Coquimbo”, del arqueólogo Andrés Troncoso.

La actividad, organizada por Editorial Universitaria junto a Librería Azafrán, propone una aproximación al arte rupestre del norte chico chileno no solo como una expresión estética, sino como un registro profundo de vida, territorio y memoria. A partir de una investigación de largo aliento, el autor ha reconstruido cómo distintas comunidades (desde cazadores recolectores hasta poblaciones agrícolas e influencias incaicas y coloniales) dejaron huellas visuales en rocas, cerros y quebradas de la Región de Coquimbo, configurando un paisaje cultural que se extiende por cerca de 5.000 años.

Troncoso, arqueólogo y académico de la Universidad de Chile, ha desarrollado por casi dos décadas investigaciones en torno al arte rupestre del norte y centro del país, destacando su valor como fuente para comprender las formas de habitar el territorio y las relaciones entre sociedad, imagen y paisaje.

El encuentro es de carácter abierto al público, aunque se recomienda inscripción previa mediante el código QR disponible en el afiche o a través del enlace oficial de registro.