Obra con Tamara Acosta en San Carlos

Centro Cultural de San Carlos, Cdad. Hermana Baena España, San Carlos, región del Ñuble.

Jueves 21 de mayo – 16:00 horas.

Gratis.

Durante 2026, la compañía Teatro La María realizará una gira nacional de “Las huachas”.

Las destacadas actrices Tamara Acosta y Alexandra von Hummel, junto a Rodrigo Soto y José Palma, protagonizan “Las huachas”, obra escrita y dirigida por Alexis Moreno. Se trata de una comedia de humor negro que reflexiona en torno a la figura del “huacho chileno” y utiliza en su relato leyendas del folclor nacional asociadas al diablo en el campo.

Esta gira de Teatro La María es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria Compañías de Trayectoria 2025, y es parte de las celebraciones por el mes del teatro que se realizan durante mayo en todo el país.

Desde su estreno en 2008, “Las huachas” ha tenido temporadas en teatros y en festivales de Santiago, además de presentarse en ciudades como Valparaíso, San Antonio, Coyhaique, Ovalle y Los Ángeles. Además, fue reconocida con el premio a la “Mejor Obra Literaria – categoría Teatro” del Consejo del Libro en 2009.

El montaje se estructura en dos partes, una primera llamada “folclórica” en donde la figura de la huacha resulta ser la hija del diablo y la explicación de su condición es dada a través de signos míticos y legendarios. Comenzará, entonces, una comedia cargada de situaciones delirantes, en donde una yegua aparecerá en escena y reflexionará en torno a la historia de Chile, mientras un brujo transformado en tué tué predice en su canto un final trágico.

La segunda parte se presenta como una historia más cruda y realista, en donde dos mujeres solas se encuentran, se niegan y tratan de establecer una relación familiar que, al parecer, es imposible, con dos miradas de la vida tan distintas la una de la otra.

“Se trata de una obra muy vigente, que mezcla humor, ternura y también una dimensión más dolorosa de la figura del huacho y la huacha chilena, y que siempre ha tenido una recepción muy bonita del público. Estamos muy contentos de presentarla ahora en Rancagua y San Carlos, dos ciudades donde no habíamos estado antes, y ver cómo la obra resuena con nuevos públicos”, comenta Alexandra von Hummel.

Sobre Teatro La María

Fundada por Alexandra von Hummel y Alexis Moreno en el año 2000, Teatro La María es una de las compañías más relevantes del teatro chileno contemporáneo. A lo largo de su trayectoria, el colectivo ha desarrollado un particular lenguaje escénico donde la visualidad, la propuesta actoral y la dramaturgia –combinando textos de autoría propia con reescrituras de textos clásicos– lo ha llevado a convertirse en un referente para las nuevas generaciones de creadores teatrales chilenos. En veintiséis años han montado más de una veintena de obras, entre las que destacan “Los millonarios”, “El hotel”, “El apocalipsis de mi vida”, “Trauma”, “La tercera obra”, “Persiguiendo a Nora Helmer” y “Fe de ratas”. Su trabajo se ha presentado en Chile, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Perú, Estados Unidos, Brasil y Japón.