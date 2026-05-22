Exposición “Retrospectivas” en Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Sala de Exposiciones de los Sitios de Memoria del Estadio Nacional, Avda Grecia 2001 (sector piscina), Metro Estadio Nacional.

Lunes a viernes – 10:00 a 13:30 horas y 14:30 a 16:00 horas. Sábado – 10:00 a 13:30 horas.

Radicado hace más de 40 años en Francia, el fotógrafo y documentalista chileno Patricio Pardo Ávalos llegó hasta Santiago con la exposición “Retrospectivas”, recientemente inaugurada en la sala de exposiciones de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

Se trata de una muestra que resume su mirada sobre temáticas sociales, derechos humanos y la identidad de pueblos originarios. Y es que a lo largo de su carrera, Patricio Pardo se ha destacado por el registro documental de realidades políticas y sociales complejas. Entre ellas, las del pueblo saharaui en el Sahara occidental, los bereber en África del Norte, recuerdos de Burkina Faso y el trabajo como ejemplo de acción y lucha.

Marcelo Acevedo, presidente de los Sitios de Memoria del Estadio Nacional, destacó el compromiso con la lucha social y los derechos humanos que refleja el trabajo del documentalista. Razón que explica que hoy parte importante de su trabajo se exhiba en el que fuera el principal centro de detención y tortura durante la dictadura civil y militar en Chile.

Pardo, de formación electricista, se vio forzado a dejar su país natal en 1985 y desde entonces se radicó en Francia. “Por muchos años dediqué los días a trabajar en una fábrica, y en las noches tomaba talleres de fotografía. Luego gané una beca que me permitió estudiar cine, y estando en esa academia empecé a preparar mi primer documental “Prisioneros”, que trata sobre la cárcel de Santiago.

“Retrospectivas” es una síntesis de seis exposiciones que Pardo ha montado durante su carrera en Francia. “Son 40 años de vida fotográfica que relatan mi forma de acercarme a las comunidades, mi mirada sobre el trabajo humano y la realidad social de distintas latitudes”, comenta.

Sobre su trayectoria detrás del lente, explica que el fotógrafo es quien encuentra algo que decir. “Lo primero que quise mostrar fue ese mundo industrial donde me formé. Ahí nació un compromiso profundo de mostrar la realidad. Y esta muestra es parte de eso, del universo de un individuo común a descubrir. Un caminante que trata de aportar con lo que ha visto, con lo que registró y tiene para mostrar y compartir”.