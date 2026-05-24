Serie “Segunda Guerra Mundial” con Tom Hanks

History Channel .

Estreno: lunes 25 de mayo – 21:00 horas.

HISTORY estrena el próximo lunes 25 de mayo globalmente y en simultáneo “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS” (“World War II with Tom Hanks”), una serie documental de 20 episodios que se emitirá en 200 territorios y 40 idiomas, dando inicio a un evento televisivo sin precedentes que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.

Resultado de más de diez años de trabajo, la serie presenta una reconstrucción monumental a partir de material de archivo real, gran parte de él nunca visto públicamente, con imágenes restauradas, registros inéditos y audios históricos recuperados que permiten revivir la guerra con un nivel de cercanía y potencia pocas veces alcanzado en pantalla. Sin recreaciones de ficción, la producción conecta escenas filmadas en pleno conflicto con testimonios de especialistas, construyendo un relato que busca dimensionar el verdadero alcance humano, político y militar de la Segunda Guerra Mundial.

La figura de Tom Hanks atraviesa toda la serie como hilo conductor en su rol como presentador y narrador, y también como productor. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria profundamente ligada a su representación audiovisual, a través de producciones emblemáticas como Saving Private Ryan (1998), Band of Brothers (2001), The Pacific (2010), Greyhound (2020) y Masters of the Air (2024).

“Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide, nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo“, explica Hanks. Y sentencia: “Es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme”.

Contenido

“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS” abarca el conflicto global en toda su magnitud, desde el ascenso del nazismo y el expansionismo japonés hasta la caída de las potencias del Eje y el surgimiento del nuevo orden mundial posterior a 1945, recorriendo algunos de los episodios más decisivos de la guerra: la invasión de Polonia, la caída de Francia, la evacuación de Dunkerque, el Blitz sobre Gran Bretaña, la Operación Barbarroja, Pearl Harbor, la campaña de Guadalcanal, Stalingrado, el Día D con la invasión de Normandía, la ofensiva final sobre Berlín y el desenlace nuclear en Hiroshima y Nagasaki. La serie retrata la violencia de los combates librados en tierra, mar y aire —desde el Atlántico y el Mediterráneo hasta Europa del Este y las selvas del Pacífico—, a la vez que se adentra en aspectos menos explorados, como las tensiones dentro de los mandos aliados, el rol de la propaganda, las operaciones de inteligencia y espionaje, la resistencia clandestina, la guerra submarina y el enorme poder industrial y tecnológico que terminó inclinando la balanza del conflicto y redefiniendo el siglo XX.

La producción explora el costo humano de la guerra total, incluyendo el Holocausto, la resistencia civil y los bombardeos sobre ciudades, además del impacto psicológico y cotidiano que transformó para siempre la vida de millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de este recorrido, la serie combina las decisiones estratégicas de figuras centrales del período —entre ellas Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel y Hideki Tojo— con las experiencias de soldados y civiles en distintos continentes, construyendo un relato que articula la escala geopolítica del conflicto con su dimensión profundamente humana.

Entre los colaboradores históricos de la serie se encuentran Tessa Dunlop, Saul David, James Bulgin, Antony Beevor, Dan Snow, Guy Walters y Simon Sebag Montefiore, entre otros especialistas internacionales. A lo largo de los episodios también intervienen figuras clave que aportan contexto militar, político e historiográfico, como el historiador ganador del Premio Pulitzer Jon Meacham, Robert Citino, Phillips O’Brien, Geoffrey Wawro, Rebecca Grant, Alexandra Richie, Doug Douds, Albert J. Baime, Dan Carlin, Wesley Clark, Jonathan Parshall, Michael Neiberg, Waitman Beorn y Jadwiga Biskupska, entre otros expertos que permiten reconstruir con profundidad las decisiones estratégicas, el desarrollo de las campañas y el impacto humano del conflicto en todos los frentes.

Producida ejecutivamente por Tom Hanks y Gary Goetzman, junto a Nutopia y A+E Factual Studios Group, la serie se adentra en el momento en que el mundo entra en una guerra total sin conocer aún su desenlace. “Cuando era chico, cada uno de los adultos que me cuidaban tenía una mirada sobre la guerra que se parecía a la forma en que alguien habla de una gran plaga o una gran inundación. Sus vidas estaban divididas en tres partes: antes de la guerra, después de la guerra y durante la guerra”, reflexiona Hanks, al reconstruir cómo la generación que atravesó el conflicto vivió años de incertidumbre absoluta, donde el tiempo parecía suspendido y el futuro era imposible de prever.

En palabras del propio Hanks, el objetivo de volver sobre este período no es repetir lo ya conocido, sino comprenderlo desde nuevas perspectivas: “La razón principal por la que volvemos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que nos dieron las personas que vivieron ese momento. La única forma de saber quiénes somos está en nuestro comportamiento y ahí radica la importancia del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial para su estudio”. Y agrega: “El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. Esa idea fue la que guió a la mitad del mundo que decidió enfrentarse a quienes querían imponer la dominación y la pérdida de libertades básicas”.

Historia del conflicto

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y letal de la historia de la humanidad: más de 50 naciones participaron en una guerra librada en tierra, mar y aire, que abarcó prácticamente todos los continentes. Sus orígenes se remontan a la crisis económica de la Gran Depresión y a las tensiones políticas no resueltas tras el final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que terminaron de desestabilizar el orden internacional.

El conflicto estalla el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y se expande rápidamente hasta convertirse en una guerra global que se extiende durante seis años. El desenlace llega el 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, marcando el cierre definitivo del conflicto.

En ese período, el mundo es testigo de una destrucción sin precedentes: se estima que murieron entre 60 y 80 millones de personas, incluidos hasta 55 millones de civiles, mientras ciudades enteras de Europa y Asia quedaron reducidas a escombros. Entre las víctimas se encuentran 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración nazis durante el Holocausto, el brutal genocidio llevado adelante por el régimen de Adolf Hitler

El final de la guerra no solo redefine las fronteras políticas, sino que abre una nueva etapa en la historia contemporánea: la creación de las Naciones Unidas como organismo de paz internacional y el inicio de un nuevo orden global marcado por rivalidades geopolíticas que darán origen a la Guerra Fría.

De la expansión nazi al primer giro de la guerra: el mundo entra en el conflicto que redefine el siglo XX

HISTORY emitirá este evento televisivo de 20 episodios en dos partes: una primera tanda de ocho capítulos, desde el lunes 25 de mayo hasta el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, y un segundo bloque que iniciará una vez finalizado el torneo.

En la primera parte, “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS” reconstruye el estallido y la expansión inicial del conflicto como un punto de quiebre que redefine el equilibrio del planeta, y muestra cómo una sucesión de decisiones políticas y militares puntuales termina transformando por completo el orden global y la vida de millones de personas.

El relato parte del ascenso de Adolf Hitler y la consolidación del régimen nazi, en un contexto marcado por el profundo malestar en la Alemania de posguerra tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que dejó al país en una situación de crisis y humillación. Excombatiente del conflicto, Hitler canaliza ese clima de descontento en su proyecto político, apoyado además en su fuerte capacidad de oratoria y comunicación, que ya había desarrollado incluso durante su paso por la prisión tras el fallido intento de golpe de Estado en Múnich, donde también escribió Mein Kampf, texto clave de su ideario. En ese recorrido, el antisemitismo se convierte progresivamente en una política de Estado.

Desde las Leyes de Núremberg y la pérdida de derechos de la población judía hasta episodios como la Noche de los Cristales Rotos y la creación de guetos en Polonia tras la invasión de 1939, la serie reconstruye el avance de un sistema de persecución, violencia y control que se expande al mismo ritmo que la guerra.

En paralelo al desarrollo del conflicto en el plano europeo, la producción también aborda cómo la crisis política de la década de 1940 redefine el liderazgo en el Reino Unido: en un contexto de creciente tensión con Alemania, el primer ministro Neville Chamberlain —asociado a una postura más moderada frente a Hitler— termina siendo reemplazado tras su renuncia, dando paso a Winston Churchill, cuya llegada al poder marca un giro hacia una conducción más firme y decidida en la resistencia aliada.

A partir de la invasión de la Unión Soviética, la serie muestra un quiebre decisivo: la guerra deja de ser solo militar y se transforma en una guerra ideológica y de exterminio. En el Este, el avance alemán habilita una violencia sin precedentes, con fusilamientos masivos ejecutados por unidades móviles que operan detrás del frente. Ese proceso se integra a una lógica cada vez más sistemática que desemboca en la llamada “Solución Final”, donde la muerte se industrializa en campos diseñados específicamente para el asesinato masivo.

Mientras tanto, el conflicto adquiere una dimensión verdaderamente global. En Asia, Japón despliega una expansión fulminante sobre China y el sudeste asiático, hasta que el ataque a Pearl Harbor arrastra a Estados Unidos a la guerra. Ese golpe redefine el equilibrio mundial y abre dos frentes decisivos: el Pacífico, con batallas de desgaste extremo en islas como Guadalcanal, y el Atlántico, donde la disputa por el control naval se vuelve vital para la supervivencia de los Aliados.

En Europa y África del Norte, la narrativa se expande hacia un nuevo escenario estratégico. La campaña de Operación Antorcha marca la primera gran intervención terrestre estadounidense contra el Eje, bajo el mando de Dwight D. Eisenhower. Lo que parece un desembarco complejo pero controlado se convierte rápidamente en una prueba de fuego: combates con fuerzas francesas de Vichy, negociaciones políticas inesperadas y, finalmente, enfrentamientos directos con tropas alemanas e italianas. En paralelo, la guerra en el desierto alcanza su punto de inflexión con la ofensiva y contraofensiva entre Montgomery y Rommel, que prepara el terreno para la contraofensiva aliada y el progresivo retroceso del Eje en el norte de África, hasta su derrota definitiva en la campaña de Túnez.

En esta primera parte, el resultado es un retrato amplio y sostenido de cómo, entre 1939 y 1943, el mundo pasa de una guerra europea a un conflicto global total. Un proceso en el que la estrategia militar, la política internacional y la violencia industrializada se entrelazan hasta redefinir el siglo XX, mientras los Aliados comienzan lentamente a revertir el avance del Eje y a construir el camino hacia su derrota.

De Stalingrado y Normandía al colapso del Tercer Reich y el inicio de la era nuclear

En la segunda tanda de episodios, “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS” se adentra en el período más decisivo y devastador del conflicto, cuando la guerra entra en una fase de desgaste total y los Aliados comienzan lentamente a inclinar la balanza a su favor. La serie reconstruye la guerra secreta librada en las sombras a través del espionaje, la criptografía y las operaciones de inteligencia vinculadas al código Enigma, al tiempo que retrata algunos de los enfrentamientos más brutales y determinantes de toda la contienda, como Stalingrado, la campaña de Italia, la batalla aérea sobre Europa y el desembarco en Normandía. A medida que el conflicto se expande, la narrativa profundiza también en la resistencia clandestina en los territorios ocupados, las tensiones internas entre los Aliados y el enorme desgaste humano que atraviesa tanto a soldados como a civiles en todos los frentes.

En paralelo, la serie acompaña el derrumbe progresivo de las potencias del Eje y el tramo final de la guerra en Europa y el Pacífico. Desde el avance aliado hacia Berlín y los últimos días del Tercer Reich hasta la violencia extrema de la campaña contra Japón, los episodios muestran cómo el conflicto alcanza niveles inéditos de destrucción y desesperación. El desarrollo de la bomba atómica y los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 aparecen como el punto culminante de una guerra que transforma para siempre la historia contemporánea y abre una nueva etapa marcada por el equilibrio nuclear y el inicio de la Guerra Fría. Más allá de las operaciones militares, la producción vuelve a poner el foco en las consecuencias humanas, políticas y morales de un conflicto cuyo impacto continúa definiendo el mundo actual.

EL COMIENZO (#01 THE BEGINNING)

LUNES 25 DE MAYO

En septiembre de 1939, la invasión alemana de Polonia rompe el frágil equilibrio que sostenía a Europa y desencadena el conflicto bélico más devastador de todo el siglo XX. Cuando las potencias occidentales responden, el mundo entra en una guerra total de alcance global.

BLITZ (#02 BLITZ)

LUNES 25 DE MAYO

Tras aplastar a Países Bajos y Bélgica, la Alemania nazi avanza con fuerza hacia el corazón de Francia. Mientras el ejército británico resiste como puede, Churchill debe defender el cielo del Reino Unido de los bombardeos, y Roosevelt acelera la movilización industrial y militar de Estados Unidos.

BARBARROJA (#03 BARRBAROSSA)

LUNES 1° DE JUNIO

La Operación Barbarroja, lanzada en 1941, constituye la invasión sorpresa más grande de la historia. Millones de soldados alemanes avanzan sobre la Unión Soviética en una ofensiva colosal que pronto se convierte en la campaña terrestre más costosa y brutal jamás registrada.

PEARL HARBOR (#04 PEARL HARBOR)

LUNES 1° DE JUNIO

Japón intensifica su guerra en China, provocando sanciones económicas cada vez más duras por parte de Estados Unidos. Asfixiado por la falta de recursos, decide atacar Pearl Harbor, un golpe audaz que transforma por completo el rumbo y la escala de la Segunda Guerra Mundial.

LA GUERRA EN EL MAR (#06 THE WAR AT SEA)

LUNES 8 DE JUNIO

Estados Unidos libra una batalla decisiva por el control de los océanos, enfrentando a los temibles submarinos U-boats alemanes en el Atlántico y a la poderosa Armada japonesa en el Pacífico. La lucha por las rutas marítimas resulta clave para inclinar definitivamente la balanza del conflicto global.

GUADALCANAL (#07 GUADALCANAL)

LUNES 8 DE JUNIO

Después del devastador ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas avanzan con rapidez por el Sudeste Asiático. En la isla de Guadalcanal, los marines estadounidenses reciben la misión de frenar esa expansión implacable en una campaña agotadora, sangrienta y decisiva para el dominio del Pacífico.

LA OSCURIDAD CAE (#05 DARKNESS FALLS)

LUNES 15 DE JUNIO

A medida que el dominio de Hitler se extiende a a lo largo y ancho de Europa, su ideología antisemita se traduce en persecuciones sistemáticas. Lo que comienza con discriminación y violencia legalizada culmina en el genocidio industrializado que marcará para siempre la historia humana.

OPERACIÓN ANTORCHA (#08 OPERATION TORCH)

LUNES 15 DE JUNIO

En la Operación Torch, la primera gran ofensiva conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña, miles de soldados estadounidenses inexpertos, bajo el mando aún no probado de Eisenhower, se enfrentan a las curtidas Afrika Korps y al legendario mariscal Erwin Rommel en el norte de África.