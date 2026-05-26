Obra “Pájara” de Guillermo Calderón en Parque Museo Pedro del Río Zañartu

Parque Museo Pedro del Río Zañartu, Fundo Hualpen S/N, Hualpén.

Jueves 28 y viernes 29 de mayo – 17:30 horas.

La celebración se viene en grande, con carnaval, bingo, presentaciones del coro Los Pingüinos, entre otros homenajes. Pero todo se trunca cuando la producción anuncia que la invitada principal —la Gaviota de Franklin, que viene migrando desde el norte— no logrará llegar. Así comienza Pájara, la nueva dramaturgia de Guillermo Calderón que se estrena en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, en una producción original de Teatro Biobío.

“Teatro Biobío es un espacio cultural impulsor, creador y productor de contenido escénico, cuyo modelo innovador tiene como objetivo aportar valor al ecosistema creativo del Biobío y del país. La obra Pájara conecta a artistas y realizadores locales con el destacado director y dramaturgo Guillermo Calderón. Además, tanto el diseño como la realización escénica han sido elaborados en su totalidad en TBB Lab. Sumado a todo lo anterior, el estreno se realizará fuera del circuito teatral, en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, en una apuesta por trabajar junto a otras organizaciones culturales, buscando ampliar públicos y escenarios. En esa línea, serán estudiantes escolares los primeros que verán esta nueva creación pues buscamos, entre otras cosas, situar a las nuevas generaciones en el centro de nuestro quehacer”, afirma Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

Pájara es la creación más reciente del destacado dramaturgo nacional Guillermo Calderón. Este nuevo estreno acompaña un prolífico momento del artista, quien en 2024 estrenó Vaca en el Kunstfest de Weimar, Alemania; en 2025 revivió Neva –uno de sus títulos más elogiados–; y próximamente estrena Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín basada en el relato homónimo de Mariana Enriquez, cuyo guion ha sido adaptado por la autora argentina, Larraín, Calderón y Anastasia Ayazi.

Un gabinete de curiosidades –un baúl del siglo XIX que guarda lupas, libros, litografías e ilustraciones de enciclopedias, brújulas, zootropos y toda clase de elementos para acercarse al fascinante mundo de las aves– es el dispositivo escénico que contiene Pájara. Allí, Mica, mediadora de la celebración del Día de la Gaviota de Franklin, y Anna, una científica y neonaturalista, se enfrascan en una conversación sobre los procesos de migración de la gaviota de Franklin –especie que en los inviernos viaja desde América del Norte al Caribe, Chile y otros países sudamericanos– y el estornino, ave del norte de Europa introducida en Estados Unidos en el siglo XIX, conocida por las murmuraciones –desplazamiento masivo de aves que crea formas cambiantes– y su capacidad de imitar sonidos.

Liderados por Fernanda Videla, artista multidisciplinar, jefa escénica de Teatro Biobío y directora del montaje, un equipo de más de doce personas –integrado por el equipo de TBB Lab, artistas locales y jóvenes que, a partir de una convocatoria abierta, están haciendo una pasantía o práctica– ha dado vida a la nueva producción original de Teatro Biobío. La reconocida actriz penquista Patricia Cabrera interpreta a Anna mientras que Martina Mendoza –seleccionada en una audición de estudiantes de teatro de la Universidad de Concepción– representa a Mica. Completa el elenco Óscar Oviedo como el productor, quien también está a cargo del diseño sonoro de la obra.

Entre el 26 y el 28 de mayo, se llevarán a cabo tres funciones de Pájara para estudiantes escolares desde octavo básico y dos para público general en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, ubicado en el borde costero de la comuna de Hualpén y escenario de una de las grandes reservas de biodiversidad de Biobío. La obra será antecedida, en las funciones educativas, por una ruta de avistamiento de aves en la desembocadura del río Biobío donde las personas podrán identificar especies en el borde del río, las dunas y la costa a través de distintos instrumentos y sentidos. En caso de que llueva y para las funciones de público general, se realizará una visita guiada por el museo, que posee una colección de piezas taxidermizadas de fauna nacional, además de vestigios arqueológicos y de diversas culturas.

“Es de gran relevancia la sinergia que produce la unión de estos dos entes culturales de la región, que va a permitir aumentar los beneficios –en materia de cultura, patrimonio y naturaleza– para los habitantes de Biobío. En el Parque Museo complementamos las actividades de observación con shows musicales, folclóricos, teatro, entre otros. En este caso, el Teatro Biobío está sacando su oferta programática para presentarla en el Parque Museo y para nosotros eso es sumamente importante y la idea es hacer muchas actividades en conjunto”, expresa Mauricio Gutiérrez, gerente del Parque Pedro del Río Zañartu.