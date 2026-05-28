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Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile CULTURA Crédito: Ministerio de las Culturas

Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile

  • Todo el país.
  • Sábado 30 y domingo 31 de mayo.
  • Más información AQUÍ

Más de 4.000 actividades gratuitas se realizarán este fin de semana en todas las regiones de Chile.

Estas incluyen actividades presenciales y virtuales, así como eventos para la infancia, con participación de pueblos originarios y sitios de memoria.

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