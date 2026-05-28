Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile

Todo el país.

Sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Más información AQUÍ.

Más de 4.000 actividades gratuitas se realizarán este fin de semana en todas las regiones de Chile.

Estas incluyen actividades presenciales y virtuales, así como eventos para la infancia, con participación de pueblos originarios y sitios de memoria.