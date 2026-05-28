CULTURA
Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile
Actividades del Día del Patrimonio en todo Chile
- Todo el país.
- Sábado 30 y domingo 31 de mayo.
- Más información AQUÍ.
Más de 4.000 actividades gratuitas se realizarán este fin de semana en todas las regiones de Chile.
Estas incluyen actividades presenciales y virtuales, así como eventos para la infancia, con participación de pueblos originarios y sitios de memoria.
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