Obra “Una especie de Alaska” de Harold Pinter en teatro ICTUS

Teatro Ictus, Merced 349, Metro Bellas Artes.

Del 11 al 28 de junio.

De viernes a domingo. Viernes y sábado – 20:30 horas | Domingos: 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

“Una especie de Alaska” del dramaturgo británico Harold Pinter llega a la Sala la Comedia con un potente elenco, bajo la dirección del actor y director Cristián Plana.

“Este texto de Harold Pinter (Premio Nobel de Literatura, 2005) escrito en 1982, retrata una situación que trasciende a la realidad particular de su protagonista y escenifica un momento de la vida difícil de homologar con la realidad conocida. Ser espectador del despertar de una mujer dormida durante décadas es una oportunidad inédita, y eso es, para mí, lo que hacen los bellos y peligrosos textos dramáticos: mostrarnos un hecho excepcional de la existencia” comenta Plana.

Con un potente elenco compuesto por Tamara Acosta, Marcial Tagle y Nathalia Aragonese, la obra cuenta la historia de Deborah, una mujer que despierta de un coma después de treinta años, enfrentándose a un cuerpo y un mundo que avanzaron sin ella. Mientras intenta comprender su nueva realidad, su hermana Paulina y Hornby, médico y marido de Paulina, intentan acompañarla, ocultándole parte de la verdad más dolorosa.

La obra se sitúa bajo el contexto de principios del siglo XX, donde se propagó por el mundo “la enfermedad del sueño” en el cual los sobrevivientes más afectados, se hundieron en un estado singular de sueño que duró décadas. Cincuenta años más tarde, Harold Pinter escribió Una especie de Alaska, inspirado en el caso de una de las pacientes (Rose R) del neurocientífico y escritor Oliver Sachs, en el que se crea la cura para esta enfermedad. El libro reveló una existencia insoportable que la mujer fue incapaz de comprender: seguía sintiéndose en el pasado, congelada. Se volvió una bella durmiente que nunca aceptará que la vuelvan a “despertar”.

“La obra se volvió una necesidad escénica y decidí resucitarla de mi mente para convertirla en un montaje teatral. Se trata de un texto muy difícil, casi imposible de representar, por eso la tentación de dirigirla se volvió cada vez más vigente con los años”, explica Plana sobre el deseo de montar esta obra.

El fundamento de la puesta, hace alusión a la historia de nuestro país, un Chile que intentó despertar con el Estallido Social, para luego despertar una supuesta conciencia colectiva que no demoró mucho en volverse a extinguir con la Pandemia, donde el sueño profundo volvió a ser el estado normal del país. “No es un deseo de muerte sino una necesidad de permanecer en la inconsciencia y en el olvido de sí misma. La protagonista de la obra no quiere que mañana sea un día distinto al de hoy”.

La labor de Sacks y Pinter se asemeja a la que ha tenido ICTUS con su público y la escena nacional durante estas siete décadas, una contribución permanente a la mejora de la sociedad. “Estrenar en el Teatro Ictus es una oportunidad muy importante que me llena de respeto y veneración por lo que él significa y ha significado a lo largo de la historia del teatro chileno. Es un espacio que tiene una memoria enorme, cargado del espíritu de un montón de creaciones, discursos, tragedias, resistencias, humor y, sobre todo, amor por su público. En este 2026 que se cumplen 70 años del Ictus esperamos contribuir con una creación que sea como un regalo para sus fundadores”, finaliza Cristián.

Ficha artística

Dramaturgia: Harold Pinter

Dirección: Cristián Plana

Elenco: Tamara Acosta, Marcial Tagle, Natalia Aragonese

Diseño Integral: Laurène Lemaitre

Composición musical y universo sonoro: Benjamín del Río

Producción: Cristián Plana y Lissa Moret

Diseño de vestuario: Laurène Lemaitre y Javiera Muñoz

Técnico en iluminación: Cristobal Manríquez

Redes sociales: Cruce comunicaciones | Rocío Valdéz

Fotografías: Pola González Durney

Diseño gráfico: Laurène Lemaitre