Presentación del libro “Sin nada que perder” de Javiera Parada

Café Literario de Ñuñoa, Jorge Washington 116, Ñuñoa.

Miércoles 17 de junio – 19:00 horas.

Javiera Parada invita al lanzamiento de su libro “Sin nada que perder”, publicado por Penguin Random House, en el que estuvo trabajando durante los últimos tres años.

“Este es el testimonio de una generación que quiso cambiarlo todo y que hoy debe preguntarse cómo seguir. Un libro valiente, lúcido y necesario para comprender las tensiones del Chile contemporáneo y para imaginar, más allá de las trincheras, un nuevo nosotros”, señala la presentación editorial.

En la presentación la autora estará acompañada por Ariel Florencia Richards, Arturo Fontaine y Gabriel Pardo.