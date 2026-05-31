Obra “Los invasores” en Teatro Nacional Chileno

Noche Nerd “Antártica, Utopías & Experiencias”

Teatro Nacional Chileno, Sala Antonio Varas, Morandé 25, Metro U. de Chile.

Del 3 al 27 de junio. Funciones de miércoles a sábado – 19:30 horas.

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“Los Invasores”, del chileno Egon Wolff, es una pieza fundamental de la dramaturgia nacional que explora las tensiones de clase, el miedo al “otro” y la fragilidad de la seguridad privada.

El empresario Lucas Meyer llega a su casa después de una noche de fiesta njunto a su mujer, Pietá. Pietá tiene miedo. Hay algo en el aire, un temos ante un cambio de orden. ¿Será verdad que los del otro lado del río están tomando sigilosamente la ciudad? Esa noche, al dormir, un harapiento entra a la casa. Es el China, el líder de unos desamparados que enfrentarán a los Meyer con sus peores miedos: ser víctima de los invasores.

Esta obra profundiza en la paranoia burguesa y el sentimiento de culpa, transformando una noche familiar en una pesadilla de gran potencia dramática que se mantiene como un espejo vigente de nuestra sociedad.

Bajo la dirección de Marcelo Leonart, el Teatro Nacional Chileno presenta esta puesta en escena que cuenta con las actuaciones de la reconocida actriz Paulina Urrutia junto a Gabriel Cañas, Jaime McManus y Nicole Vial, acompañados de un talentoso elenco joven promovido por el Fondo de Apoyo a Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con esta producción, el TNCh reafirma su objetivo de difundir y acercar las artes escénicas a nuevos públicos, invitándonos a reflexionar sobre la identidad y la convivencia desde una perspectiva contemporánea y profundamente humana.