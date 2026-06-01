Concierto en homenaje a Caetano Veloso

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.

Miércoles 10 de junio – 20:00 horas.

Entradas en Ticketmaster.

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES presentará un aplaudido tributo a una de las grandes leyendas musicales de Brasil, Caetano Veloso, con el concierto “Solo Caetano”, el miércoles 10 de junio.

En el contexto de gira internacional, y liderado por el núcleo creativo más íntimo del afamado artista: su hijo Moreno Veloso, así como Jaques Morelenbaum y Paula Morelenbaum, colaboradores históricos, este encuentro musical desplegará su vasta creación, de reconocida estética y sonoridad, pero no como un homenaje convencional.

“Solo Caetano” más bien se articulará como una reunión de herederos y arquitectos; una especie de conversación musical entre quienes estuvieron presentes cuando se crearon estas canciones, hoy patrimonios de la humanidad, así como una invitación a entrar por la puerta grande al taller creativo de uno de los mayores cantautores vivos, de la mano de sus intérpretes más legítimos.

Jaques Morelenbaum, director musical y violonchelista del espectáculo, diseñó la sofisticación de discos como “Circulandô”, “Fina estampa” y “Livro”, además de traducir la poesía de Caetano Veloso al lenguaje de las cuerdas y la orquesta, así como integrar la Nova Banda de Tom Jobim, al tiempo de ser uno de los músicos y arregladores de su última etapa.

En tanto, Paula Morelenbaum, una de las voces más refinadas de Brasil, ha sido pieza clave en las giras más icónicas de Caetano Veloso, además de embajadora a nivel mundial de la bossa nova moderna.

En tanto el hijo de Caetano Veloso, Moreno Veloso, resulta el imprescindible puente entre la tradición y el futuro. Como hijo mayor del homenajeado artista, además de productor de su etapa más rockera y experimental (“Cê”, “Abraçaço”), aporta genética y visión contemporánea a la obra de su padre.

Asimismo al concierto se suman Marcelo Costa (batería) y Lula Galvão (guitarrista), ambos músicos integrantes en distintas etapas de bandas de Caetano Veloso.

De esta forma “Solo Caetano” resulta un viaje emocional que recorre desde los clásicos solares de Bahía hasta las composiciones más experimentales. La presencia de este trío garantiza una interpretación con autoridad y afecto, devolviéndole a las canciones ese espíritu familiar, vanguardista también, que solo quienes convivieron con el genio de Santo Amaro pueden transmitir.