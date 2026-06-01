Noche Nerd “Antártica, Utopías & Experiencias”

Sala de Cine, Campus El Claustro, Universidad Mayor, Marín 321, Santiago.

Viernes 12 de junio. Apertura de puertas a las 19:00 horas. Charla desde las 19:30 hasta las 21:30 horas, considerando tiempo para conversar y compartir.

Entradas AQUÍ.

En esta edición de Noche Nerd, los participantes se internarán en uno de los territorios más enigmáticos y decisivos del planeta: la Antártica.

Un continente remoto, cubierto de hielo y misterio, que durante siglos ha alimentado imaginarios de exploradores, científicos y potencias mundiales, pero que hoy se ha convertido en una de las piezas clave para comprender el futuro de la Tierra. Bajo su aparente silencio se esconden señales críticas sobre el clima, la biodiversidad, los océanos y el equilibrio global.

La microbióloga Julieta Orlando revelará una Antártica inesperada: un mundo lleno de vida, colores e intrincadas relaciones ecológicas que desafían la idea de un continente vacío y congelado.

El paleobotánico Marcelo Leppe Cartes explorará cómo la Antártica ha modelado durante millones de años el clima, los océanos y la biodiversidad del planeta —y especialmente de Chile—, advirtiendo además sobre las señales cada vez más evidentes de un futuro climático incierto.

Y el capitán de navío en retiro Lars Christiansen Pescio compartirá una mirada privilegiada sobre las visiones geopolíticas que rodean al continente blanco, a partir de décadas de experiencia operativa en la zona y de su trabajo como ex Jefe de la División Antártica de la Armada de Chile, participando además en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico.

Una noche para explorar no solo el lugar más extremo del planeta, sino también uno de los más determinantes para nuestro destino colectivo.

EXPOSITORES:

• Julieta Orlando: Microbióloga, académica de la Universidad de Chile y directora alterna del Instituto Milenio BASE. Contará en primera persona cómo es investigar y vivir en los confines del mundo, revelando la biodiversidad poco percibida del continente helado.

• Marcelo Leppe Cartes: Paleobotánico, investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor y exdirector del Instituto Antártico Chileno (INACH). Analizará cómo el pasado profundo del continente nos ayuda a comprender el presente y el futuro del cambio climático, descifrando las señales de alerta que la Antártica envía al planeta.

• Lars Christiansen Pescio: Capitán de Navío y ex Asesor Antártico del Estado Mayor General de la Armada de Chile. Aportará la mirada estratégica y diplomática sobre el continente blanco, analizando los desafíos geopolíticos y el proceso del Tratado Antártico.