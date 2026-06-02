Encuentro con escritora Pía Barros

Estudio de T, Facultad de Comunicación y Letras, Vergara 240, Santiago.

Miércoles 3 de junio – 13:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Como parte de la nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística se presenta, junto a la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, un ciclo de encuentros gratuitos donde algunos creadores nacionales hablarán sobre sus procesos creativos

En esta ocasión la invitada es la escritora Pía Barros, finalista del Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025, quien conversará con la escritora y editora María Paz Rodríguez.