Lanzamiento del libro “Árboles chilenos” de Ricardo Walker

Auditorio Fernando Castillo Velasco, El Comendador 1916. Providencia.

Martes 9 de junio – 18:30 horas.

En este libro, Ricardo Walker invita a caminar bajo la sombra de los árboles nativos de Chile, guardianes silenciosos de la historia natural y cultural.

Con una prosa cercana y sensible, el autor -dedicado al cultivo y preservación de árboles en su vivero- entreteje recuerdos personales, observaciones de campo y las voces de naturalistas, artistas y estudiosos que, a lo largo del tiempo, han dedicado su mirada a la riqueza de nuestro patrimonio natural.

Cada relato es un encuentro con la belleza del arrayán, la majestuosidad de la araucaria o la delicadeza del quillay, una experiencia que recuerda la relación esencial con la naturaleza y la urgencia de protegerla.

Las ilustraciones de María Edwards acompañan este recorrido, otorgándole una dimensión visual única, en la que cada especie cobra vida y se convierte en protagonista de un relato que combina ciencia, historia, arte y memoria.

Ricardo Walker es un paisajista chileno fundador del Vivero Los Boldos (Santiago y Panguipulli).

María Edwards es autora de la novela “Después de la niebla”.