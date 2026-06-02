Obra de circo contemporáneo “La artista” en Valdivia

Teatro Regional Cervantes, Chacabuco 210, Valdivia.

Viernes 26 de junio- 19:30 horas.

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En el marco de la quinta edición del Festival Temporada Relámpago, las compañías Los Nadies Circo y Fuego Rojo presentan “La Artista”, un montaje de circo contemporáneo que combina poesía visual, teatro, pintura y movimiento para adentrarse en el universo íntimo de una creadora, en el límite entre la realidad y la imaginación.

La obra, dirigida por Martín Erazo y escrita por Francisca Arce —quien además actúa junto a Francisca Artaza— se presentará como parte de la programación del festival organizado por el Centro Cultural Bailarines de Los Ríos.

“La Artista”, una coproducción entre Los Nadies Circo y Fuego Rojo, propone un viaje sensorial al interior del taller de una pintora —un espacio real e imaginario a la vez— donde el cuerpo, el gesto y la imagen se transforman en herramientas de creación. A través de un lenguaje poético y visual, la obra construye un universo simbólico que respira con la intensidad del movimiento y la materialidad escénica.

“La Artista es una invitación al mundo íntimo de la creación y la soledad. Es también una reflexión sobre la perseverancia y sobre entender el arte como un trabajo real: un ejercicio constante de prueba, error y búsqueda. La obra dialoga con esa dimensión del oficio, con la fuerza y la entrega que habitan en todo proceso creativo”, señala Martín Erazo, director artístico del montaje.

Con una puesta en escena cargada de visualidad y materialidad, “La Artista” invita al público a entrar en el universo íntimo de una creadora y preguntarse por los límites entre quien crea y aquello que es creado.

Temporada Relámpago se ha consolidado como una de las principales vitrinas de danza y circo contemporáneo del sur de Chile, reuniendo propuestas nacionales y regionales que dialogan desde el cuerpo, el movimiento y los lenguajes híbridos, fortaleciendo además la circulación artística en distintos territorios de la Región de Los Ríos.

Ficha artística

Idea original: Francisca Arce

Dirección artística: Martín Erazo

Guion: Francisca Arce, Martín Erazo

Proceso creativo: Francisca Arce, Francisca Artaza

Composición musical: Cristóbal Bello, Carolina Holzapfel

Diseño sonoro: Pablo Contreras

Diseño lumínico: Martín Erazo

Diseño escenográfico: Pablo de la Fuente

Diseño de vestuario: Antonia Arriaza

Diseño Gráfico: Pia Mena

Producción general: Camila Bello

Comunicaciones: Francisca Yévenes | Loica Cultura