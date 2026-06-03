Festival Sentidos, Cine Documental y Literatura Accesible

Biblioteca Nacional y Centro Cultural La Moneda.

3 al 12 de junio.

Más información AQUÍ.

La Corporación Chilena del Documental, CCDoc y la Fundación Piñera-Morel, invita a participar en la primera edición de Festival Sentidos, Cine Documental y Literatura Accesible, una iniciativa que busca promover el acceso inclusivo a la cultura a través de actividades de mediación lectora, formación y exhibiciones documentales dirigidas a públicos sordos, ciegos y comunidad general.

El festival se desarrollará entre el 10 y el 12 de junio, contemplando actividades gratuitas en la Biblioteca Nacional de Chile y funciones especiales de cine documental accesible, que contarán con Audiodescripción, Subtítul os Descriptivos y Lengua de Señas Chilena, en la Cineteca Nacional de Chile. La programación propone un encuentro entre cine, literatura y accesibilidad, fomentando experiencias culturales inclusivas y abiertas a distintos públicos.

Como antesala al festival, se realizará el Taller Introductorio a la Lengua de Señas Chilena, impartido por la Asociación CreA en la Biblioteca Nacional de Chile. La actividad contará con un máximo de 20 cupos y se llevará a cabo los días miércoles 3 de junio, de 11:30 a 13:30 horas; jueves 4 de junio, de 11:30 a 13:00 horas; y viernes 5 de junio, de 11:30 a 13:00 horas.

Posteriormente, entre el 10 y el 12 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, la Biblioteca Nacional de Chile acogerá jornadas de literatura y mediación dirigidas a niños y niñas entre 10 y 14 años pertenecientes a colegios e instituciones de la Región Metropolitana. Las actividades serán realizadas en colaboración con la Biblioteca Central para Ciegos y se dividirán en dos líneas paralelas: una enfocada en público sordo, a cargo de la Intérprete de Lengua de Señas y artista sorda Macarena Díaz, y otra destinada a público ciego. Ambas incluirán sesiones de cuentacuentos y actividades didácticas vinculadas a la lectura.

Las exhibiciones cinematográficas tendrán lugar en la Cineteca Nacional de Chile y comenzarán el martes 10 de junio con la función inaugural del documental Violeta Existe, dirigido por Rodrigo Avilés a las 18:30 horas.

La programación continuará el miércoles 11 de junio, a las 18:00 horas, con la exhibición de Calafate, zoológicos humanos, dirigido por Hans Mülchi, y finalizará el jueves 12 de junio, también a las 18:00 horas, con la proyección de Hoy y no mañana, dirigido por Josefina Morandé. Las tres funciones contemplarán cineforos posteriores a las exhibiciones, que incluirán Lengua de Señas Chilena y Audiodescripción simultánea. Las tres películas son gratuitas y para todo público.

Las actividades de literatura y mediación serán de carácter cerrado y estarán dirigidas exclusivamente a los establecimientos e instituciones participantes. En tanto, las funciones en la Cineteca Nacional de Chile serán gratuitas, abiertas a todo público y por orden de llegada, sin inscripción previa, buscando especialmente facilitar el acceso de personas ciegas y personas sordas.