Novela gráfica sobre marinos opuestos al golpe

Novela gráfica de marinos opuestos al golpe

Instituto Francés de Chile, Francisco Noguera 176, Providencia.

Jueves 18 de junio – 19:00 horas.

En este encuentro, Désirée y Alain Frappier presentarán “Et que se taisent les vagues-Chili-La traversée” (La furia de las olas, Chile-La travesía), tercer volumen de su trilogía chilena.

La obra relata la historia de un grupo de marinos que, al descubrir la preparación de un golpe de Estado contra Salvador Allende, intentan alertar al presidente. Su iniciativa fracasa y son arrestados y torturados semanas antes del bombardeo de La Moneda.

Habrá venta de libros y sesión de dedicatorias junto a LOM Ediciones y la Librería Le Comptoir.

La visita de Désirée y Alain Frappier es posible gracias a la Universidad Diego Portales y a LOM ediciones.