Obra audiovisual “Inmersión en la Mapu” en Centro Cultural de España

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

Viernes 5 de junio – 19:30 horas.

Por primera vez, el público podrá recorrer de manera íntegra la saga “Inmersión en la Mapu”, una obra que combina cine inmersivo y cosmovisión mapuche para explorar la relación entre los territorios, la memoria y las fuerzas vivas de la naturaleza.

A través de una inmersión en los paisajes nativos de la Araucanía Andina y una banda sonora envolvente, espíritus ancestrales son invocados en un viaje por territorios prehistóricos y salvajes. La saga propone una experiencia sensorial y reflexiva sobre la profunda interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, abordando temas como la protección del bosque nativo, los ríos, los glaciares y los volcanes.

La saga comenzó en 2022 con el estreno de “Por la protección del bosque nativo y el pewen”, episodio ambientado en bosques y parques nacionales ubicados a los pies del volcán Llaima. Guiada por el espíritu de una machi, interpretada por Lorenza Aillapan, la obra aborda la crisis medioambiental y la pérdida de biodiversidad provocada por el mega incendio forestal que afectó en 2015 a los territorios de la Reserva Nacional China Muerta y el Parque Nacional Conguillío. El episodio propone una reflexión sobre la protección del bosque nativo y la relación espiritual entre el pueblo mapuche y el pewen, reivindicando a la Madre Tierra como la primera mujer indígena.

En 2023 se estrenó “El universo del río”, segunda entrega de la saga centrada en la defensa del río Truful Truful, espacio sagrado para el pueblo mapuche amenazado por la eventual instalación de una hidroeléctrica. Mediante un viaje por paisajes acuáticos y terrestres cercanos al volcán Llaima, la obra rememora relatos ancestrales y nuestros orígenes acuáticos, con la presencia de “Sumpall”, espíritu guardiana de las aguas interpretada por la actriz Rallén Montenegro. El episodio propone una experiencia sobre el agua como fuente de vida y memoria.

La tercera parte, “Glaciares, guardianes del equilibrio en la tierra”, estrenada en 2024, se sitúa en las profundidades de los glaciares Pichillancahue y Voipir, ubicados en el volcán Rukapillan (Villarrica), el más activo de Sudamérica. Protagonizado por el ulkantufe Joel Maripil, el episodio pone en valor a los glaciares como una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y como espacios fundamentales dentro del ciclo hidrológico, hoy amenazados por el cambio climático y el extractivismo.

La exhibición incluirá además el capítulo recientemente estrenado “El espíritu del volcán”, cuarta entrega de la saga que se adentra en el complejo volcánico Villarrica-Quetrupillán-Lanín, para explorar la presencia de fuerzas y espíritus ancestrales vinculados al territorio, profundizando en la dimensión espiritual de los volcanes dentro de la cosmovisión mapuche, protagonizada por la artista mapuche Sofía Painiqueo.

La música original de Inmersiòn en la mapu está a cargo de Rosa Angelini y Fran Straube (Rubio), junto a la participación de los artistas mapuches protagonistas de la saga.

El espíritu del volcán recientemente se estrenó en el Festival Reino Fungi de la región de la Araucanía y fue nominada a Mejor Película en la categoría “Nuevas Narrativas” en el Festival Santiago Wild realizado en mayo de 2026.

La exhibición de la saga completa de Inmersión en la Mapu se realizará el viernes 5 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. La jornada culminará con un conversatorio abierto al público junto a la directora Rosa Angelini, donde se abordará el proceso de investigación detrás del proyecto y el cruce entre cosmovisión mapuche, ciencia y territorio. La instancia también profundizará en las expediciones audiovisuales realizadas en la Araucanía Andina y en el desarrollo de narrativas inmersivas como herramienta de reflexión sobre la memoria, la naturaleza y la protección de los ecosistemas.

Como parte de la gira de la saga por Wallmapu, el próximo 19 de junio a las 19:30 horas se presentará una función especial de la saga completa en el Aula Magna de la Universidad de La Frontera en Temuco, instancia que incluirá además un show en vivo y una experiencia inmersiva abierta a la comunidad.