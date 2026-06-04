Documental “Detrás de las industrias se esconde el sol” en Pedro Aguirre Cerda

Galería Metropolitana, Félix Mendelssohn 2941, Pedro Aguirre Cerda.

Sábado 6 de junio – 19:00 horas.

Entrada liberada.

En un territorio donde el horizonte suele estar cercado por chimeneas, pesqueras y torres de alta tensión, surge una pregunta que desafía la lógica del extractivismo y de lo que se conoce por “desarrollo”: ¿Desde dónde podemos volver a soñar?

Bajo esta premisa, Constanza Hermosilla artista visual y Julio Suárez, arquitecto y académico UDLA, presentan de manera interdisciplinar su propuesta artística: Detrás de las industrias se esconde el sol, un documental experimental que subvierte la narrativa de la “zona de sacrificio” para proponer un ejercicio especulativo a través de la ficción.

La realización audiovisual del documental experimental es realizada por el Estudio Audiovisual de Arte (Andrés Lima y Rafael Guendelman); mientras que la vinculación territorial en la comuna de Coronel (Región del Biobío) fue realizada por el arquitecto Mauricio Faundez.

La obra audiovisual de 18 minutos de duración, registra una intervención urbana y entrevistas cargadas de ironía, juego y esperanza. El documental experimental nace de una premisa audaz: un futuro cercano donde Coronel ha sido declarado Paraíso Turístico Nacional. En este escenario especulativo, son las propias comunidades, vecinas y vecinos, quienes construyen un relato donde aparecen delfines, iguanas, arenas blancas y aire puro, transformando el deseo colectivo en una herramienta de resistencia política y estética.

La poética de la “Playa Negra” y buscar un horizonte más allá

Un objeto central en la narrativa de esta pieza es la instalación Playa Negra. Un set de veraneo —sillas y un quitasol de un negro absoluto que espeja el carbón y el asfalto— acompaña a los vecinos en un recorrido performativoo desde sus hogares hasta las costas de Coronel. Mientras la cámara captura la complejidad del entorno industrial, los relatos de los habitantes fundan un imaginario donde el sol, finalmente, vuelve a pertenecer a sus vecinas y vecinos.

El proyecto tuvo dos exitosos estrenos en la Región del Biobío, concebidos como espacios de encuentro y reflexión comunitaria desarrollados en el Gimnasio Puchoco-Schwager en Coronel y en el Centro Cultural Alianza Francesa en Concepción, el primero: Un hito simbólico en el corazón del territorio donde se gestó la obra.

Ambas funciones contaron con la presencia de los realizadores y parte de la comunidad protagonista, invitando al público a ser parte de esta propuesta artística especulativa a través de la ficción, que busca limpiar el horizonte y ampliar la mirada desde la imaginación para pensar nuevos arreboles para Coronel.

Ficha Técnica

● Título: Detrás de las industrias se esconde el sol.

● Género: Documental experimental.

● Duración: 18’’.

● Realización: Estudio Audiovisual de Arte, 2026.

● Dirección: Constanza Hermosilla y Julio Suarez.