Obra “Testosterona” en Santiago, Valdivia y Valparaíso

Santiago, Valdivia y Valparaíso.

9 al 16 de julio.

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES, en tradicional alianza con el Teatro Picadero de Buenos Aires, presentarán una obra impactante e imprescindible para el público chileno, “Testosterona”, con funciones tanto en el espacio de Providencia (9 al 11 de julio) como en Valdivia (12 de julio) y en Valparaíso (16 de julio).

Dirigida por la actriz argentina Lorena Vega y protagonizada por el periodista y escritor chileno Cristián Alarcón, el montaje trasandino (con debut en enero de 2024 para el Festival Internacional Teatro a Mil de Santiago) despliega innovación estética y narrativa; una obra performática que, en primera persona, cuenta la historia real de Alarcón cuando entre los 6 y 8 años fue sometido a un tratamiento hormonal para masculinizarlo.

“Testosterona” arranca con este trauma infantil para dialogar con las nuevas nociones de futuro exponiendo la historia de la hormona y los tratamientos de conversión, así como la reflexión sobre las masculinidades contemporáneas, además del universo de la botánica.

De esta forma la dramaturgia enlaza el relato autobiográfico con la investigación periodística, científica e histórica exponiendo una escena que muta desde la conferencia performática al baile frenético de la noche, desde el despertar sexual al compromiso político, así como los modos en que un varón, que fue obligado a ser heterosexual, se resiste defendiendo su identidad y su deseo.

“Testosterona” indaga en el trauma para, lejos de la revictimización, proponer ese acontecimiento como evento vital, partiendo de un relato singular para llevarlo a lo universal.

“Testosterona” es una coproducción del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y Festival Internacional Teatro a Mil (Chile) que en 2025 fue declarada de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires; y que regresa al país en coordinación entre el Teatro Picadero de Buenos Aires y el TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES, alianza que anteriormente programó la presentación, en el espacio de Providencia, de las comentadas obras “Teoría King Kong” y “Jauría”.

“Con una puesta en escena que integra danza, poesía, arte digital, botánica y resistencia, ‘Testosterona’ desafía los formatos tradicionales del teatro para proponer una travesía sensorial y política (…)”. Johana Fialloi, El País, Colombia.

“Actúa como un taladro en nuestras conciencias, invitadas, si no obligadas, a revisar cómo han entendido desde siempre qué significa o no ser varón”. Jorge Carrión, Otra Parte.

“¿Cómo cuenta un cuerpo? ¿Qué es capaz de contar? Cristián Alarcón propone descubrirlo sobre el escenario”. Sofía Iribarren Motti, Beba.

Ficha técnica:

“Testosterona”

Dirección: Lorena Vega

Dramaturgia: Cristián Alarcón y Lorena Vega

Dirección de arte: Mariana Tirantte

Iluminación: Ricardo Sica

Música original: Sebastián Schachtel

Fotografía: Nora Lezano

Investigación periodística: Anahí Farji, Alejandra Torrijos, Amanda Marton

Asistente de dirección: Martina de Giorgio

Asistente de arte: Lara Stilstein

Diseño de movimiento y coreografía: Jazmín Titiunik

Diseño audiovisual: José Jiménez y Blas Lamagni

Diseño gráfico: Sebastián Angresano María Elizagaray y Francesca Cantore

Producción general: Sol Dinerstein y Julieta Hantouch

Equipo en gira:

Performer/Dramaturgia: Cristián Alarcón

Performer: Tomás de Jesús

Iluminación y jefe técnico: Diego Becker

Producción general: Julieta Hantouch

Asistente de dirección/Operación de video: Martina De Giorgio

Duración: 70 minutos

Obra recomendada para mayores de 13 años

SANTIAGO: TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Fechas: jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio

Horario: 20.00 horas

*Valores: 12.000 a 32.000 pesos (20% de descuento para socios Comunidad de las Artes)

*Venta: boletería teatro y a través del sistema Ticketmaster

Consultas: por escrito al whatsapp +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)

*Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketmaster

*Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita:



*Descuentos no acumulables y/o transferibles

*Boletería abierta de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas (excepto 15:00 a 16:00 horas

VALDIVIA: TEATRO REGIONAL CERVANTES

Fecha: domingo 12 de julio

Horario: 19.00 horas

Valores: 6.000 a 12.000 pesos

Ventas: a través del sistema Passline

VALPARAÍSO: PARQUE CULTURAL VALPARAÍSO

Fecha: jueves 16 de julio

Horario: 19.00 horas

Valor: 12.000 pesos (mas cargo por servicio)

Ventas: a través del sistema PortalDisc