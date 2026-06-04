Obra “Testosterona” en Santiago, Valdivia y Valparaíso
Obra “Testosterona” en Santiago, Valdivia y Valparaíso
- Santiago, Valdivia y Valparaíso.
- 9 al 16 de julio.
TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES, en tradicional alianza con el Teatro Picadero de Buenos Aires, presentarán una obra impactante e imprescindible para el público chileno, “Testosterona”, con funciones tanto en el espacio de Providencia (9 al 11 de julio) como en Valdivia (12 de julio) y en Valparaíso (16 de julio).
Dirigida por la actriz argentina Lorena Vega y protagonizada por el periodista y escritor chileno Cristián Alarcón, el montaje trasandino (con debut en enero de 2024 para el Festival Internacional Teatro a Mil de Santiago) despliega innovación estética y narrativa; una obra performática que, en primera persona, cuenta la historia real de Alarcón cuando entre los 6 y 8 años fue sometido a un tratamiento hormonal para masculinizarlo.
“Testosterona” arranca con este trauma infantil para dialogar con las nuevas nociones de futuro exponiendo la historia de la hormona y los tratamientos de conversión, así como la reflexión sobre las masculinidades contemporáneas, además del universo de la botánica.
De esta forma la dramaturgia enlaza el relato autobiográfico con la investigación periodística, científica e histórica exponiendo una escena que muta desde la conferencia performática al baile frenético de la noche, desde el despertar sexual al compromiso político, así como los modos en que un varón, que fue obligado a ser heterosexual, se resiste defendiendo su identidad y su deseo.
“Testosterona” indaga en el trauma para, lejos de la revictimización, proponer ese acontecimiento como evento vital, partiendo de un relato singular para llevarlo a lo universal.
“Testosterona” es una coproducción del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y Festival Internacional Teatro a Mil (Chile) que en 2025 fue declarada de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires; y que regresa al país en coordinación entre el Teatro Picadero de Buenos Aires y el TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES, alianza que anteriormente programó la presentación, en el espacio de Providencia, de las comentadas obras “Teoría King Kong” y “Jauría”.
“Con una puesta en escena que integra danza, poesía, arte digital, botánica y resistencia, ‘Testosterona’ desafía los formatos tradicionales del teatro para proponer una travesía sensorial y política (…)”. Johana Fialloi, El País, Colombia.
“Actúa como un taladro en nuestras conciencias, invitadas, si no obligadas, a revisar cómo han entendido desde siempre qué significa o no ser varón”. Jorge Carrión, Otra Parte.
“¿Cómo cuenta un cuerpo? ¿Qué es capaz de contar? Cristián Alarcón propone descubrirlo sobre el escenario”. Sofía Iribarren Motti, Beba.
Ficha técnica:
“Testosterona”
Dirección: Lorena Vega
Dramaturgia: Cristián Alarcón y Lorena Vega
Dirección de arte: Mariana Tirantte
Iluminación: Ricardo Sica
Música original: Sebastián Schachtel
Fotografía: Nora Lezano
Investigación periodística: Anahí Farji, Alejandra Torrijos, Amanda Marton
Asistente de dirección: Martina de Giorgio
Asistente de arte: Lara Stilstein
Diseño de movimiento y coreografía: Jazmín Titiunik
Diseño audiovisual: José Jiménez y Blas Lamagni
Diseño gráfico: Sebastián Angresano María Elizagaray y Francesca Cantore
Producción general: Sol Dinerstein y Julieta Hantouch
Equipo en gira:
Performer/Dramaturgia: Cristián Alarcón
Performer: Tomás de Jesús
Iluminación y jefe técnico: Diego Becker
Producción general: Julieta Hantouch
Asistente de dirección/Operación de video: Martina De Giorgio
Duración: 70 minutos
Obra recomendada para mayores de 13 años
SANTIAGO: TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Fechas: jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio
Horario: 20.00 horas
*Valores: 12.000 a 32.000 pesos (20% de descuento para socios Comunidad de las Artes)
*Venta: boletería teatro y a través del sistema Ticketmaster
Consultas: por escrito al whatsapp +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)
*Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketmaster
*Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita:
*Descuentos no acumulables y/o transferibles
*Boletería abierta de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas (excepto 15:00 a 16:00 horas
VALDIVIA: TEATRO REGIONAL CERVANTES
Fecha: domingo 12 de julio
Horario: 19.00 horas
Valores: 6.000 a 12.000 pesos
Ventas: a través del sistema Passline
VALPARAÍSO: PARQUE CULTURAL VALPARAÍSO
Fecha: jueves 16 de julio
Horario: 19.00 horas
Valor: 12.000 pesos (mas cargo por servicio)
Ventas: a través del sistema PortalDisc
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