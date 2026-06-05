Festival de Música Experimental “Transónica” en Concepción

Centro Cultural Bancera 1001, Bandera 1001, Concepción.

Viernes 12 y sábado 13 de junio.

Más información en Instagram: @transonica.musica

Luego de una primera edición que abrió nuevas posibilidades para la experimentación sonora en la ciudad, TRANSÓNICA, Festival de Música Experimental, regresa con su segunda versión los días viernes 12 y sábado 13 de junio en Bandera 1001, instalándose como un espacio dedicado a la circulación, encuentro y reconocimiento de propuestas musicales no convencionales en el sur de Chile.

En una ciudad históricamente vinculada al rock, TRANSÓNICA propone ampliar el paisaje sonoro local a través de una programación centrada en la música experimental, la improvisación libre, la electroacústica, el arte sonoro y otras exploraciones que expanden las formas tradicionales de escuchar y crear música.

TRANSÓNICA 2026 es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música, línea de Música en Vivo y Ferias, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2026, reafirmando la apuesta por diversificar las experiencias musicales y fortalecer la circulación de propuestas experimentales en la región.

Uno de los principales hitos de esta edición será la incorporación de un sistema de sonido cuadrafónico, formato escasamente explorado en la ciudad que permitirá al público experimentar el sonido desde múltiples direcciones y espacialidades, transformando la escucha en una experiencia corporal y envolvente. Parte importante de la programación ha sido concebida para dialogar con esta configuración sonora, proponiendo nuevas maneras de habitar el espacio a través del sonido.

Durante dos jornadas, el festival reunirá proyectos de la escena experimental contemporánea de Chile y Latinoamérica. Desde Perú llegará Luis Alvarado, productor discográfico, curador e investigador independiente, director de Buh Records, sello fundamental para el archivo y difusión de músicas experimentales latinoamericanas. Desde Colombia participará TapeLoopLab, proyecto del artista y experimentador sonoro Camilo Cantor, quien explora las resonancias de objetos cotidianos, tecnologías obsoletas, cintas y grabaciones encontradas para construir experiencias de percepción sonora profunda.

La programación nacional reunirá propuestas provenientes de distintos territorios y aproximaciones al sonido, con presentaciones de Irreales del Monte, Falso Documental, Valentina Maza, Tebo, NeoGeo, Amanda Irarrázabal presentando CAUDAL, Oficina de Abogados Muertos, Toto Friedlaender y Diegors (Diego Morales), configurando un recorrido por paisajes electroacústicos, ambient, improvisación libre, música concreta, noise, manipulación sonora, tecnologías interactivas y exploraciones expandidas del sonido.

Entre las actividades complementarias destaca la exhibición del documental Operación Travesti, centrado en la figura del músico argentino Daniel Melero, referente fundamental de la experimentación sonora latinoamericana e influencia clave para distintas generaciones de artistas vinculados a la electrónica, el ambient y las búsquedas musicales de vanguardia.

“TRANSÓNICA busca generar un espacio para encontrarnos desde la escucha, abrir circulación a escenas que muchas veces permanecen en los márgenes y acercar al público a experiencias sonoras distintas, donde la música también puede ser exploración, riesgo e imaginación”, señalan desde la organización.

Todas las actividades del festival serán con entrada gratuita. La programación detallada será anunciada próximamente a través de las redes sociales del festival.

Instagram: @transonica.musica

Contacto: transonica.musica@gmail.com