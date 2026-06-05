Lanzamiento del libro “Viaje al Corazón de Corpus Christi”

Avenida Dorsal 582 A, Recoleta.

Sábado 13 de junio – 18:00 horas.

RIL Editores acaba de publicar “Viaje al Corazón de Corpus Christi. Los ejecutados políticos de Pedro Donoso 582 A”, una obra que se adentra en la memoria histórica reciente del país, abordando uno de los casos más impactantes y controversiales ocurridos en Santiago durante la dictadura cívico-militar. El libro ya se encuentra disponible en librerías a lo largo de Chile y en la web oficial de la editorial.

El texto, escrito por Daniel Tillería Pérez y Carlos A. da Silva, propone una reconstrucción testimonial de los hechos ocurridos la madrugada del 16 de junio de 1987 en la comuna de Recoleta, donde siete personas fueron ejecutadas en una vivienda que posteriormente fue utilizada para construir un relato oficial distorsionado. La obra busca restituir la verdad frente a versiones instaladas en su momento por organismos represivos y medios afines.

Con prólogo de Nelson Caucoto y epílogo de Héctor Salazar Ardiles, ambos abogados de Derechos Humanos vinculados directamente al caso, el libro se posiciona no sólo como una investigación documental, sino también como una pieza clave en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La publicación enfatiza que este episodio aún presenta aristas pendientes y responsabilidades no completamente esclarecidas.

Lejos de ser un simple relato histórico, la obra plantea una reflexión crítica sobre los mecanismos de manipulación informativa utilizados durante la dictadura, evidenciando cómo se construyeron narrativas para justificar crímenes de Estado. En ese sentido, el libro también interpela al presente, cuestionando los silencios persistentes y la impunidad que aún rodea ciertos casos.

En cuanto a sus autores, Carlos A. da Silva es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, donde además se desempeña como profesor honorario. Su trayectoria incluye la dirección de proyectos de investigación sobre integración regional y geopolítica latinoamericana, así como la publicación de diversos libros y artículos académicos. Entre sus trabajos recientes destaca “Salvador Allende. Reflexiones a 50 años”.

Por su parte, Daniel Tillería Pérez cuenta con una sólida formación interdisciplinaria: es doctor en Humanidades y Artes, magíster en Educación Artística y ha desarrollado estudios de posdoctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. Su trabajo cruza el ámbito académico con la creación artística, destacando también como actor y especialista en educación artística. Ha publicado múltiples libros enfocados en pedagogía, arte y discapacidad.