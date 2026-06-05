Obra “Madre de la patria” en Teatro Sidarte

Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.

Estreno: miércoles 10 de junio – 19:30. Hasta el 13 de junio.

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El montaje “Madre de la patria”, comprende un viaje simbólico y onírico guiado por el libro póstumo de Gabriela Mistral: “Poema de Chile” de la autora como un mapa para desentrañar la identidad lésbica de la poeta y su profunda conexión con el territorio chileno latinoamericano.

Este proyecto es la segunda entrega de la Trilogía Desobediencia Lésbica de la compañía Teatro la Crisis que inició su trabajo en 2025 con una profundización de las poéticas autorales de esta compañia activista feminista, luego de su reciente re-estreno “Marielle Franco” en el Festival Desviaciones.

La obra sobre Gabriela Miatral, profundiza en la figura de la poeta para re-imaginar su cuerpo y su vida como un territorio poético y político de la disidencia chilena y latinoamericana a través de una reescritura teatral de su obra póstuma “Poema de Chile”, la obra aborda la desobediencia lésbica de Mistral no sólo en su relación con el amor por las mujeres, sino también en su vínculo con el territorio chileno y su maternidad.

Cada parada del poema se convierte en una oportunidad para interrogar la vida de Mistral desde una perspectiva cuir. Las descripciones de la naturaleza se transforman en metáforas de su deseo, su amor y su soledad, revelando cómo su desobediencia se manifestó de manera sutil y poderosa. Este viaje escénico invita a Mistral a reconectar con su identidad lésbica y su amor por Chile desde un lugar de profunda disidencia y pertenencia, así también su amor por las infancias que maternó como madre adoptante así como profesora, su devoción al pueblo Chileno y a las mujeres que amó lejos de la mirada pública.

La dramaturgia y dirección es de Evaluna Valdivieso y la investigación histórica, política y lírica está a cargo de Josefa Vecchiola.

“Más que un relato biográfico de Gabriela Mistral, la obra es una exploración escénica que fusiona el teatro con la poesía y la música. El montaje se pregunta cómo se habita la patria desde la disidencia, y cómo el cuerpo de una mujer puede ser un territorio en disputa, donde la maternidad y el amor se enfrentan a un sistema que oprime en silencio”, señala Evaluna Valdivieso, fundadora de Teatro La Crisis.

Y agrega que, “ésta serie de creaciones lo que buscan visibilizar a mujeres lesbianas en América Latina que han transgredido las normas hetero-cispatriarcales debido a su presencia lésbica desobediente desde el arte, la política y lucha por la consecución de derechos hasta la maternidad cuir”.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y Dramaturgia Evaluna Valdivieso Segura | Elenco Gabriela Arancibia, Lu del Rio, Francisco Sepúlveda Doussoulin y Ari Amaranto Catalan | Diseño Integral Teatro la Crisis | Gestión y Producción Teatro la Crisis | Creación colectiva & Música original de Gabriela Arancibia, Lu del Rio, Francisco Sepúlveda Doussoulin y Ari Amaranto Catalan

País: Chile

Disciplina: Teatro Activista

Duración: 80 minutos

Recomendación: +14 años

Idioma: Español

Advertencias: Humo, alto volumen de sonido, penumbras.

Reseña de la obra:

Un concierto poético teatralizado nos sumerge en un Chile del siglo pasado. En un recorrido por el territorio nacional desde el Sur Austral hasta el Desierto Florido, se pone en valor la obra “Poema de Chile” de la Nobel desde una mirada cuir. A través de una cantata que recorre nuestra geografía, se conecta a Mistral con sus amores más relevantes: Laura Rodig, Palma Guillén, Yin-Yin y Doris Dana, además de las figuras alegóricas del poemario póstumo que simbolizan sus preguntas y cuestionamientos en un país rezagado en derechos: El huemul, La Fantasma y el Niño indio.