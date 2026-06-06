Festival “Llueve Teatro” en Providencia

Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia.

22 al 25 de julio – 20:30 horas.

Entradas AQUÍ.

Con el gran estreno en Chile de la obra argentina MODELO VIVO MUERTO, de Bla Bla & Cía., ganadora de dos premios Martín Fierro 2025, como mejor obra de teatro off y mejor música original, llega al Teatro Oriente un nuevo festival invernal llamado ¡LLUEVE TEATRO EN PROVIDENCIA!, entre el 22 y el 25 de julio a las 20:30h, organizado por su Fundación Cultural.

MODELO VIVO MUERTO, con 6 singulares personajes liderados por el destacado actor de teatro, cine y televisión y músico trasandino Manu Fanego, es una desopilante comedia musical situada durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, donde un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Luego de 14 años de trabajo, Bla Bla & Cía. rompe con sus tradicionales sketches de varieté y crean «Modelo Vivo Muerto» y producen por primera vez una pieza teatral en formato de obra clásica en tres actos. Aplaudida por la crítica y el público argentino el año pasado, además de giras internacionales por Uruguay, España y Dinamarca, ha obtenido importantes galardones como los Premios “Martín Fierro Teatro 2025” a la Mejor Obra de Teatro Off y a la Mejor Música Original; los premios “María Guerrero 2023” en Música Original; y “Teatro del Mundo 2023” en Música Original, Vestuario y Escenografía.

Otras tres sobresalientes comedias chilenas con grandes elencos completan este festival ¡LLUEVE TEATRO EN PROVIDENCIA!, especial para capear el frío con entradas a módicos precios, además de un descuento del 40% para quienes tengan la Tarjeta Vecino de Providencia y de un 60% para adultos mayores con la tarjeta vecino vigente.

“Cuando llegan los días fríos, la cultura también puede ser un gran refugio. Por eso quisimos reunir en un mismo festival obras exitosas, humor, talento nacional e internacional y beneficios especiales para nuestros vecinos, transformando al Teatro Oriente en un punto de encuentro para disfrutar en comunidad”, explica el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

En la primera puesta en escena el miércoles 22 de julio se presentará “Reunión de Apoderados”, el jueves 23 será el turno de “Mi madre, mi novia y yo”, y el viernes 24 subirá al escenario la obra “Divorciados 2.0”, todas a las 19:30 h en Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099).

“Estamos felices de incorporar este año teatro argentino, con la obra revelación del último tiempo, laureada por la crítica y ofrecer al público un entretenido panorama de invierno”, sostiene el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.

PROGRAMACIÓN:

REUNIÓN DE APODERADOS



Miércoles 22 de julio / 19:30

Dirección: Rodrigo Bastidas

Elenco: Luz Valdivieso, Nicolás Saavedra, Claudio Arredondo, Claudio Olate, Milena Bastidas.

Reseña: Cuatro apoderados -un sesentón que se cree joven, una embarazada harta de criar, una abogada feminista y el único papá clase media del colegio- asisten a una reunión de tercero básico en un colegio de elite. Lo que comienza como un encuentro cualquiera deriva en un sinnúmero de conflictos y tensiones ideológicas, políticas y sociales, cuando el profesor revela que sus hijos son los únicos sospechosos de un misterioso robo dentro de la sala de clases.

MI MADRE, MI NOVIA Y YO



Jueves 23 de julio / 19:30

Dirección: Christian Zúñiga

Elenco: María Elena Duvauchelle, Julio “Chamo” Jung, Catalina Olcay.

Reseña: Exitosa comedia de enredos familiares. La obra sigue a Fernando, un eterno solterón que en Nochebuena, presenta por primera vez a una novia a su avasallante madre.

Los vínculos familiares y amorosos se tomarán la escena, en torno a la pregunta: ¿Puede el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco.

DIVORCIADOS 2.0



Viernes 24 de julio / 19:30

Dirección: Rodrigo Muñoz

Elenco: Rodrigo Muñoz, Carlos Díaz, Andrés Velasco, Fernando Larraín.

Reseña: Después del éxito televisivo de “Separados” y del fenómeno teatral que significó “Divorciados” en 2012, el grupo regresa con una nueva entrega: “Divorciados 2.0”. Han pasado los años y sus protagonistas ya no son los mismos —o al menos eso creen—. La vida, los afectos y las obligaciones de la paternidad y la separación los enfrentan nuevamente, esta vez en medio de un enredo judicial que los llevará a desplegar toda su creatividad (y desesperación) para salir del paso.

MODELO VIVO MUERTO (desde Argentina, estreno en Chile)

Sábado 25 de julio / 20:30

Somos BlaBla y CIA

Elenco: Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide.

Reseña: Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.