Planeta de Autores Fest en Temuco

Miralibro, Claro Solar 610, Temuco.

Sábado 13 de junio – 15:15 horas.

La novena región será escenario de una nueva edición de Planeta de Autores Fest, evento literario que reunirá a reconocidos autores nacionales en una jornada abierta al público, dedicada a la lectura, el encuentro y la conversación en torno a los libros.

La actividad y contará con un programa que incluye presentaciones y sesiones de firma con destacados escritores, brindando a los asistentes la oportunidad de interactuar directamente con sus autores favoritos.

Revisa a continuación el programa de actividades:

SOBRE EL FESTIVAL

Desde 2022, Grupo Planeta Chile ha celebrado ocho exitosas versiones Planeta de Autores Fest. El evento ha convocando a miles de asistentes, promoviendo el vínculo entre escritores y lectores. Esta novena edición del evento reafirma el interés de la casa editorial por acercar la literatura a nuevas audiencias y generar espacios de encuentro en torno a las historias y sus creadores. La invitación está abierta a toda la comunidad a participar de este imperdible encuentro literario.