Planeta de Autores Fest en Temuco
Planeta de Autores Fest en Temuco
- Miralibro, Claro Solar 610, Temuco.
- Sábado 13 de junio – 15:15 horas.
La novena región será escenario de una nueva edición de Planeta de Autores Fest, evento literario que reunirá a reconocidos autores nacionales en una jornada abierta al público, dedicada a la lectura, el encuentro y la conversación en torno a los libros.
La actividad y contará con un programa que incluye presentaciones y sesiones de firma con destacados escritores, brindando a los asistentes la oportunidad de interactuar directamente con sus autores favoritos.
Revisa a continuación el programa de actividades:
SOBRE EL FESTIVAL
Desde 2022, Grupo Planeta Chile ha celebrado ocho exitosas versiones Planeta de Autores Fest. El evento ha convocando a miles de asistentes, promoviendo el vínculo entre escritores y lectores. Esta novena edición del evento reafirma el interés de la casa editorial por acercar la literatura a nuevas audiencias y generar espacios de encuentro en torno a las historias y sus creadores. La invitación está abierta a toda la comunidad a participar de este imperdible encuentro literario.
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