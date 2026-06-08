Ciclo de Stand Up Comedy en Teatro ICTUS

Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago

Miércoles 17 de junio – 20: horas.

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Este año, Teatro ICTUS abre las puertas al Stand Up Comedy en alianza con La Fuente Lastarria, para potenciar la afluencia cultural y gastronómica del histórico Barrio en el que estamos insertos. Sergio Freire, uno de los exponentes de la comedia de Chile, hace la apertura de este esperado ciclo.

Sergio Freire es un actor, comediante y guionista chileno, uno de los exponentes del Stand Up Comedy de Chile. Se hizo conocido por su participación en el programa SCA de Vía X y El Club de la Comedia de Chilevisión. En 2018 Y 2024 participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile y obtuvo los dos galardones: la gaviota de plata y la gaviota de oro.

“Estar en este teatro es un hecho histórico y estoy muy contento. Creo que se respira comedia en ese lugar y voy a impregnarme de todos esos maestros, como Delfina Guzmán y Nissim Sharim, quienes participaron en los primeros programas de humor en Chile, como lo fue La Manivela. El Teatro ICTUS debe ser de los más antiguos grupos de teatro que hicieron un tremendo aporte nacional y estoy feliz de poder entregar una noche tremenda e íntima”, agrega el comediante.

Para potenciar la cultura y gastronomía en un barrio histórico como lo es Lastarria, La Fuente dispondrá de tickets físicos a la venta en sus instalaciones para que la audiencia pueda disfrutar del show en Teatro ICTUS y terminar la velada allá.

“El Stand Up es un género muy importante hoy día y está muy ligado al ejercicio de los bares. Es muy lindo haber descubierto esta alianza para poder cumplir con el público, con el barrio, y con la comedia, unidos. No cabe duda, que será una gran experiencia y un gran aporte como siempre”, recalca Patricio Canobra, dueño del bar.

Sobre la apertura al Stand Up este año, Paula Sharim, directora de ICTUS comenta que “hoy en día, el humor y los espectáculos que hacen que uno se ría de uno mismo, son súper apetecidos, son un momento de relajación y creo que el Teatro ICTUS también tiene la misión de que la gente logre momentos de esparcimiento. Estamos abiertos a todos los géneros porque es importante que nos extendamos, abramos las puertas y que tengan espacio los comediantes para hacer otro tipo de espectáculo más íntimo”.

Al abrir nuestras puertas a otras disciplinas, hace que el teatro siga creciendo y se siga nutriendo de talentos nacionales e internacionales, que generan un intercambio de audiencia crucial para mantenernos vivos y proyectarnos en el futuro.