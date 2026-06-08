Exposición de Violeta Parra en Lo Barnechea

Centro Cultural El Tranque, Av. El Tranque 10300, Lo Barnechea.

Inauguración: martes 9 junio – 19:00 horas. Apertura: miércoles 10 junio – miércoles 7 octubre.

Horario de invierno: 9:00 – 18:30 horas.

A partir del próximo 10 de junio, La Corporación Cultural de Lo Barnechea será escenario de un hito cultural inédito con la inauguración de una exposición dedicada a Violeta Parra, que por primera vez llegará a la comuna con una propuesta que recorre su legado artístico en múltiples dimensiones.

El proyecto contempla una exposición principal en el Centro Cultural El Tranque más dos extensiones que se desplegarán en distintos espacios culturales del territorio: el Espacio Arte del Centro Cívico, donde estará su producción literaria, y el Centro de las Tradiciones, que albergará su discografía. La presencia en toda la comuna busca acercar la obra de una de las figuras más influyentes del folclore chileno a la comunidad desde sus múltiples áreas de creación artística.

El título de la exposición principal, Qué tanto será, proviene de la canción homónima de la cantautora, que finaliza con los versos: “Me gusta en la vida florido el rosal / sus bellas espinas no me han de clavar / y si una me clava, qué tanto será”. La frase refleja sensibilidad y resiliencia, aspectos presentes en gran parte de la obra de la artista.

Se presentarán más de 20 obras pertenecientes a la colección de la Fundación Violeta Parra, que reside en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre ellas se incluyen arpilleras, pinturas, piezas en papel maché y su emblemático guitarrón, además de una museografía que incorpora elementos en el espacio exterior.

En paralelo, desde el 18 de junio el Centro de las Tradiciones abordará el universo musical de Violeta Parra, con una exhibición de carátulas de sus discos en gran formato, acompañadas de códigos QR que permitirán al público escuchar sus canciones. La experiencia se complementa con textos y material audiovisual que invitan a recorrer su trayectoria desde una perspectiva contemporánea.

En tanto, a partir del 17 de julio, Espacio Arte albergará una muestra centrada en la dimensión literaria de la artista, con una línea de tiempo de su vida y una selección de sus décimas, incluyendo tanto versiones manuscritas como transcripciones. A esto se suma una imagen ampliada de la obra “Regalo de Ginebra” y contenidos que conectan con las otras muestras.

Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, destaca cómo la Corporación abre sus espacios culturales para rendir homenaje a una figura clave de la cultura y del patrimonio nacional “Violeta Parra fue una artista íntegra, capaz de cruzar disciplinas y transformar lo cotidiano en una expresión profundamente universal”.

“Esta muestra que realizamos en alianza con la Fundación Violeta Parra y la Pontificia Universidad Católica de Chile, busca acercar su legado a la comunidad mostrando no sólo su obra, sino también su vigencia y su capacidad de seguir inspirando nuevas generaciones. Su legado sigue siendo un testimonio fundamental del patrimonio y la identidad cultural chilena. En una comuna con un alto porcentaje de territorio no urbano, la obra de Violeta reconecta con su principal inspiración: la tierra, el paisaje, lo cotidiano… quizás cuántas Violetas podremos encontrar en estas tierras…”.

José Manuel Izquierdo, director de Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, releva la importancia de la confianza depositada por la Fundación Violeta Parra en la UC para resguardar, conservar y difundir esta valiosa colección, parte fundamental de la cultura chilena y latinoamericana del siglo XX.

“Para nosotros como UC, es un honor alojar la gran mayoría de las obras visuales de Violeta Parra, con un objetivo claro. Creemos que custodiar el patrimonio no es sólo dedicarnos a su preservación, sino que, especialmente, acercar la cultura a la sociedad, y proyectarla a otros públicos y nuevas generaciones. En este sentido, valoramos especialmente la colaboración con la Corporación Cultural de Lo Barnechea, que permite que la obra y el legado visual de Violeta Parra continúen encontrando nuevos espacios, ampliando su alcance y contribuyendo al conocimiento, la valoración y el resguardo del patrimonio cultural de nuestro país.”

La muestra, que tendrá entrada gratuita en todas sus locaciones, se extenderá hasta principios de octubre, fecha que coincide también con el natalicio de la artista -4 de octubre- y está dirigida a público general. La programación contempla, además, visitas mediadas para colegios y organizaciones, talleres familiares y conversatorios dirigidos a artistas y académicos, ampliando así el acceso y la participación en torno a esta iniciativa.