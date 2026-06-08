Pianista Claire Huangci en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

Martes 9 de junio – 19:00 horas.

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Una de las intérpretes más brillantes del momento debutará en Santiago. El 9 de junio, a las 19:00 horas, en el marco del ciclo Pianistas “Claudio Arrau”, Claire Huangci se presentará por única vez en el escenario principal del Teatro Municipal de Santiago, con un programa que vibrará por su mezcla de obras de vena romántica escritas por F. Chopin y L. v. Beethoven con composiciones influidas por ritmos afroamericanos y jazzísticos creadas por Florence Price y G. Gershwin.

Calificada como una artista capaz de cautivar a su audiencia con “un virtuosismo radiante, sensibilidad artística, agudo sentido interactivo y una sutil dramaturgia auditiva”, Claire Huangci alcanzó el reconocimiento internacional tras obtener los máximos galardones en los concursos Chopin europeos y estadounidenses, ARD, Géza Anda, entre otros. Asimismo, se ha presentado junto a innumerables orquestas sinfónicas, incluyendo las de Berlín, Filadelfia, Vancouver, China, San Petersburgo y Estambul.

En el Municipal de Santiago, su programa contempla las baladas n.º 1 en sol menor, op. 23 y n.º 4 en fa menor, op. 52, de F. Chopin; la Sonata para piano n.º 14 en do sostenido menor, op. 27, n.º 2, «Quasi una fantasia», de L. v. Beethoven; Your Hands in Mine, Waltz of the Spring Maid y Fantaisie nègre n.º 2 en sol menor, de Florence Price, primer mujer en estrenar una sinfonía en Estados Unidos; Rhapsody in Blue, de G. Gershwin; la Fantaisie brillante sur des motifs d’opéra «Le nozze di Figaro», op. 493, de Carl Czerny; y Wild Songs in the form of virtuoso études after Gershwin, de Earl Wild, reconocido por sus transcripciones de música clásica y jazz.

“Con el ciclo Pianistas “Claudio Arrau”, el Teatro Municipal de Santiago ha vuelto a poner al piano en el centro de la escena, gracias a la donación de un piano de conciertos Steinway & Sons. Este año el ciclo reúne a destacados intérpretes internacionales como Claire Huangci, Kotaro Fukuma y Svetlana Kotova, tras una aplaudida apertura a cargo de Pierre-Laurent Aimard. Hoy es el turno de Claire Huangci, una artista reconocida por su virtuosismo y profunda sensibilidad interpretativa, con un programa que incluye tradición europea y vanguardia norteamericana, incorporando influencias del jazz y el blues”, señala Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

Sobre Claire Huangci

Nacida en Rochester, Nueva York, desde temprana edad mostró una gran afición por el piano, siendo invitada a la Casa Blanca en 1999. Estudió en el Curtis Institute of Music con Gary Graffman y Eleanor Sokoloff, antes de trasladarse a Hannover para continuar formándose en la Hochschule für Musik con Arie Vardi.

Su discografía da cuenta de la amplitud de su propuesta artística, con grabaciones de las Sonatas de D. Scarlatti que recibieron el Premio de la Crítica Discográfica Alemana, así como la integral de los Nocturnos de F. Chopin y los Preludios de S. Rachmaninov. Mientras que sus álbumes más recientes exploran la intersección entre la tradición clásica y la interpretación contemporánea, siempre en busca de la mirada renovadora que se ha convertido en su sello distintivo.

Es una figura habitual en el circuito de conciertos, con actuaciones en las principales salas de conciertos del mundo, entre ellas el Carnegie Hall de Nueva York, Suntory Hall de Tokyo, Philharmonie de París, Alte Oper de Frankfurt, Konzerthaus de Dortmund, Prinzregententheater de Munich, Elbphilharmonie de Hamburgo, Philharmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena y Große Festspielhaus de Salzburgo.

Asimismo, ha sido invitada de festivales de renombre como el de Lucerna, de Música de Rheingau y Klavier-Festival Ruh; además de importantes orquestas que incluyen habitualmente a la Mozarteum de Salzburgo, la Sinfónica de la Radio de Stuttgart, la Tonhalle-Orchester Zürich, la Musikkollegium Winterthur y las orquestas de Cámara de Munich y Basilea. Actualmente, es directora artística del ciclo de conciertos de cámara Erbach.