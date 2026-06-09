CULTURA
Concierto de Metropolitan Big Band en Biblioteca Nacional
Concierto de Metropolitan Big Band en Biblioteca Nacional
- Biblioteca Nacional, Sala América, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
- Miércoles 10 de junio – 15:30 horas.
- Entrada liberada.
La II temporada de conciertos UMCE presenta a la Metropolitan Big Band, destacada agrupación musical de jazz, reconocida por sus vibrantes espectáculos que recorren clásicos del swing y el latin jazz.
Dirigida por el profesor y trombonista Sergio Bravo Toledo, la banda está compuesta por alrededor de 20 talentosos músicos.
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