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Concierto de Metropolitan Big Band en Biblioteca Nacional CULTURA Crédito: UMCE

Concierto de Metropolitan Big Band en Biblioteca Nacional

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Por: El Mostrador Cultura

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Concierto de Metropolitan Big Band en Biblioteca Nacional

  • Biblioteca Nacional, Sala América, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
  • Miércoles 10 de junio – 15:30 horas.
  • Entrada liberada.

La II temporada de conciertos UMCE presenta a la Metropolitan Big Band, destacada agrupación musical de jazz, reconocida por sus vibrantes espectáculos que recorren clásicos del swing y el latin jazz.

Dirigida por el profesor y trombonista Sergio Bravo Toledo, la banda está compuesta por alrededor de 20 talentosos músicos.

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