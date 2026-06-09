Lectura poética “Tres Tristes Tigres” en Ñuñoa

La Tecla, Jorge Washington 164, Plaza Ñuñoa.

Sábado 13 de junio – 19:00 horas.

Entrada liberada.

En el marco de la exposición “Paisajes Humanos”, el restaurant La Tecla será el escenario de una lectura poética que reúne a tres figuras fundamentales de la contracultura chilena: Fabio Salas Zúñiga, Jordi Lloret Pacheco y Osear “Cacho” Vásquez.

Bajo el título “Tres Tristes Tigres”, y el acrónimo T.l.G.R.E.S (Trío Irreverente y Gregario por una Resistencia Entretenida y Solidaria), la jornada propone un encuentro de palabra, memoria y experiencia, donde la poesía se cruza con la música, la crónica y la historia viva de una generación que hizo de la autogestión una forma de resistencia cultural.

Los participantes comparten una trayectoria marcada por la creación independiente, el trabajo en los márgenes y la construcción de espacios alternativos en contextos adversos.

Más que una lectura, “Tres Tristes Tigres” se plantea como un acto de encuentro: una conversación abierta entre voces quehan habitado la cultura desde la creación, la resistencia y la comunidad. En este marco, la jornada contará con laparticipación de Cristóbal González Lorca, quien asumirá el rol de moderador, articulando el diálogo y guiando una conversación que irá más allá de los textos, abriendo espacio a la memoria, la experiencia y la reflexión compartida.

Fabio Salas Zúñiga, autor de 34 libros, es una figura clave en la escritura sobre música en Chile. Su obra El grito del amor (1987), primer libro dedicado al rock chileno, abrió un campo de reflexión que marcaría a generaciones posteriores de escritores y críticos.

Jordi Lloret Pacheco, escritor, poeta y gestor cultural, fue cofundador del mítico Garage Internacional de Matucana 19, uno de los espacios más significativos de la contracultura durante la dictadura. Su trabajo ha cruzado la literatura, la edición independiente y la formación de nuevos autores.

Por su parte, Osear “Cacho” Vásquez, músico, artista visual y escritor, ha desarrollado una obra que transita entre el pop latino, la poesía y la gráfica urbana. Fundador de la banda Corazón Rebelde, su trayectoria cruza música, literatura y artes visuales, manteniendo hasta hoy una activa presencia en escenarios, exposiciones y publicaciones.

Cristóbal González Lorca, escritor, músico y comunicador social, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la música, la producción y la escritura. Integrante de las bandas Santo Barrio y Gandjarvas, ha trabajado en producción con destacados músicos nacionales y colaborado en medios chilenos y españoles. Como autor, ha publicado títulos como Tumbao Rebelde,La Ruta del Huracán, Latinoamérica es grande, Un paso adelante, Virus en Chile y recientemente Lo que hay que soñar hay que vivirlo, crónica musical sobre el Macha.

La actividad forma parte de la programación paralela de la expos1c1on “Paisajes Humanos”, reforzando el carácter vivo ydinámico del espacio, donde el arte no solo se exhibe, sino que también se comparte y se experimenta.