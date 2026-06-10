Taller literario gratuito de Arelis Uribe en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

7 de julio al 20 de octubre.

Postulaciones hasta el 30 de junio AQUÍ.

Acompañar la producción de cuentos junto a un grupo de doce personas, considerando el proceso de escritura, lectura, edición y revisión. Esa será parte de la experiencia para quienes asistan a la tercera edición del taller gratuito impartido por la escritora Arelis Uribe, financiado gracias al Fondo del Libro 2026, del MINCAP.

Residente en Valparaíso, la autora de los conjuntos de cuentos Quiltras y Telepunga desarrollará esta nueva edición enfocada, justamente, a la creación de cuentos.

Y no estará sola. Parte de las novedades de esta edición del taller serán las visitas de dos autores del programa de estudios, que serán invitados a compartir su experiencia. Se trata del premiado narrador Andrés Montero y la dramaturga y poeta Begoña Ugalde, también residente esta última en Valparaíso.

Parte de los objetivos del taller es que cada participante concluya un cuento de hasta quince páginas, de calidad publicable o presentable a certámenes literarios. “Históricamente los talleres han sido el semillero de nuevas generaciones literarias. Con humildad y ambición lo que espero es contribuir a que se formen nuevas amistades y que se produzca escritura que nutra el circuito literario nacional”, señala Uribe.

Y agrega con orgullo que cuatro jóvenes que participaron del taller en su versión 2025 obtuvieron la Beca de Creación 2026, del MINCAP. “Esto habla del taller como un espacio que efectivamente congrega gente con interés en la escritura, con potencial para seguir desarrollándose en el ámbito cultural”, concluye.

Arelis Uribe (Chile, 1987). Estudió Periodismo en la Usach y una Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. Es autora de los libros de cuentos Quiltras y Telepunga. Vive en Valparaíso, donde cuida un jardín.