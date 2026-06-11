Festival Musical “Suena Norte” en Arica

Centro Cultural Junta de Adelanto (Ex Casino Arica), Gral. Velásquez 955, Arica.

Sábado 13 de junio – 18:00 horas.

Entrada liberada.

El encuentro reunirá artistas de Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago.

La programación estará liderada por Papanegro, referente histórico del funk chileno, banda que regresa al norte con un repertorio que cruza más de dos décadas de trayectoria.

El cartel también contempla la presencia de La Magnífica Siembra desde Iquique, Samuel desde Antofagasta y las propuestas ariqueñas de Marisol Cartagena y La Tomaticán, agrupación dedicada al rescate y difusión de la música tradicional nortina.