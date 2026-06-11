Lanzamiento del libro “Muñecas locas” de Karo CP

Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 860, Santiago.

Sábado 13 de junio – 11:30 horas.

Niñas que descubren sus talentos y sus cuerpos, que surgen a pesar del abandono, de la crueldad o la ignorancia. Que crecen, se encuentran con otras y, tomadas de las manos, rompen las cadenas de la opresión.

“Muñecas Locas”, de Karo CP, es un conjunto de siete relatos en los que la autora, ya con un nombre y estilo bien forjados y asociados a la microficción, se aventura en tramas de largo aliento, con múltiples capas, en las que destacan la resiliencia y la capacidad de tejer redes.

“Esta antología de cuentos ha sido un bello desafío, que me incitó a la realización de historias más extensas, que abordaran lugares no explorados por mí antes”, comenta la autora. “Esto me permitió jugar con géneros narrativos y buscar la esperanza entre las tramas que, creo, es lo que más necesitamos hoy”.

En su cuarto libro publicado y primero con Ediciones del Gato, Karo CP escarba en las grietas citadinas y evita la mirada bucólica sobre el paisaje rural, para sorprender con siete cuentos que denuncian las injusticias hacia las mujeres de ayer y de hoy.

Acerca de Karo CP

Escritora, actriz, dramaturga y administradora pública, ha obtenido reconocimientos literarios como Pen Chile Mujeres (2025), Feminismo en 100 palabras (2025) y Dignidad en 118 palabras (2020). Es autora de los libros de cuentos Muñecas Locas (Ediciones del Gato, 2026); Infamias (Editorial Asterión, 2025); Umbrales (Ediciones Sherezade, 2024); y Morenidades (Editorial Asterión, 2021). También ha participado en diversas antologías en Chile, Argentina y multinacionales. Como dramaturga, destaca su obra El experimento fallido (2014).

Es integrante de la Red de Escritoras de Microficción REM, y de los colectivos Ergo Sum y Autoras Chilenas AUCH+.