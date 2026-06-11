Película “Nadie se salva solo” en Providencia
Película “Nadie se salva solo” en Providencia
- Auditorio del Istituto Italiano di Cultura (IIC), Triana 843, Providencia.
- Jueves 18 de junio – 19:00 horas.
- Inscripciones AQUÍ.
Tras las proyecciones de “Las catadoras”, basada en la novela homónima de Rosella Postorino, y de “Tres adioses”, inspirada en “Tres cuencos”, la última obra de Michela Murgia, el Instituto Italiano de Cultura de Santiago continúa su recorrido por los vínculos entre cine y literatura con “Nadie se salva solo” (“Nessuno si salva da solo”).
La película sigue a Delia (Jasmine Trinca) y Gaetano (Riccardo Scamarcio), una pareja separada que se reencuentra para una cena aparentemente destinada a hablar de sus hijos.
Sin embargo, a lo largo de la noche, ambos revisitan los momentos decisivos de su historia de amor: la pasión de los comienzos, los desencuentros, las heridas y las decisiones que los condujeron a la separación. Un intenso retrato de las relaciones contemporáneas, donde el amor, la fragilidad y la necesidad del otro se entrelazan en una reflexión profundamente humana.
Dirigida por Sergio Castellitto, uno de los actores y realizadores más reconocidos del cine italiano contemporáneo, la película forma parte de una fructífera colaboración artística con la escritora Margaret Mazzantini, autora de la novela en que se inspira.
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