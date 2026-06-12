Concurso Fotográfico Ojo de Pez 2026

Hasta el 15 de julio de 2026 a las 16:00 horas.

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Desde los canales australes de la Patagonia y la Antártica, hasta los humedales del norte, Chile alberga una extraordinaria diversidad de paisajes acuáticos que sustentan la vida, la cultura y la economía de comunidades enteras. Con el propósito de visibilizar estos entornos y promover su conservación, el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile, la Fundación Corallina y CienciaenChile.cl anuncian la apertura de una nueva versión del Concurso Fotográfico Ojo de Pez 2026.

Durante 13 años, este certamen ha invitado a observar la naturaleza a través del lente, sumando la mirada de más de 1.500 participantes. En su edición anterior, el concurso consolidó su relevancia en la divulgación visual y la cultura oceánica al recibir más de 200 fotografías de todo el país.

El coordinador del concurso y académico del ICML de la UACh, José Garcés, destacó el impacto de esta iniciativa:

“Queremos invitar a las personas a observar con atención los ecosistemas acuáticos que forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de una fotografía es posible transmitir la belleza de estos ambientes, pero también generar reflexión sobre su importancia y los desafíos que enfrentan. Ojo de Pez busca precisamente conectar a la ciudadanía con el valor ecológico, social y cultural de nuestros ríos, lagos, humedales y mares”, señaló.

Categorías y requisitos para participar

La convocatoria está abierta a todas las personas desde los 10 años de edad que residan en Chile. Las fotografías pueden ser capturadas con cualquier tipo de cámara digital, incluyendo teléfonos móviles, siempre que retraten escenarios del territorio considerado nacional. Cada participante podrá enviar un máximo de tres imágenes inéditas.

El certamen contempla tres categorías principales: 1) Paisaje acuático, 2) Flora y fauna acuática y 3) Ambiente, trabajo y recreación (enfocada en las actividades humanas y desafíos ambientales).

Premios y novedades 2026

Este año, el concurso ofrece una atractiva variedad de incentivos. El premio mayor para el ganador o ganadora absoluta será una estadía de una semana en la Estación Experimental Quempillén de la UACh, ubicada en Chiloé.

Además, se entregarán distinciones especiales para: 1) Residentes de la Región de Los Ríos, 2) Participantes menores de 18 años y 3) “Elección del Público”: Categoría donde la comunidad digital podrá votar por sus imágenes favoritas.

Como hito de cierre, las 32 mejores fotografías formarán parte de la Exposición Oficial Ojo de Pez 2026, que se exhibirá en formato presencial como virtual.

El concurso Ojo de Pez es auspiciado por la Facultad de Ciencias de la UACh, el proyecto Ciencia para la Innovación 2030 (Consorcio Sur-Subantártico, Ci2030), Atakama Outdoor, Sony, la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) de la UACh, WWF, Lophosoria Ecolodge y Pueblito Expediciones. Asimismo, cuenta con la colaboración de Fotobiólogo, Diario Sostenible y el Museo de Exploración R. A. Philippi de la UACh.