“SÚPERFAM: Edición Stickers y Cómics 2026” en Biblioteca de Santiago
“SÚPERFAM: Edición Stickers y Cómics 2026” en Biblioteca de Santiago
- Biblioteca de Santiago, Matucana 151, Santiago.
- Sábado 20 de junio – 11:30 a 17:00 horas.
Talleres, charlas, expositores, editoriales, tiendas, coleccionistas, juegos de mesa, cosplayers e ilustradoras/es en torno a la cultura geek y comiquera serán parte de un evento familiar, pero sobre todo dirigido a las más chicas y chicos del hogar, y a los que aún tienen alma de infante.
Las charlas para fanáticas/os de los tebeos e historietas serán la del guionista Sebastián Castro (“Guardianes del Sur”) titulada “Spiderman N°1000: poder y responsabilidad” (12:00 hrs) y la de Miguel Ferrada (“Doctor Mortis”) con el lanzamiento de los cómics “Mortis: El hijo del dragón” y “Mortis: expedición Démeter” (15:00 hrs.), ambas en Sala de Conferencias.
Para las niñas y niños en la Comiteca de la Biblioteca de Santiago se efectuarán los talleres “Introducción al Cómic” (11:30 hrs) y de “Chara Pon” (14:30 hrs).
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