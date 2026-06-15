Concurso de Canto Lírico “Mujeres en la Música VI”

Postulación hasta el 24 de julio .

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El Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado abren la convocatoria para una nueva edición del Concurso de Canto Lírico “Mujeres en la Música VI”, que, con el apoyo de Fundación Ibañez-Atkinson y Fundación Mustakis, el auspicio de Julius Baer y la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca visibilizar y proyectar el talento femenino en la música clásica.

La postulación es gratuita y estará abierta hasta el 24 de julio de 2026. El proceso contempla etapas de preselección, semifinal y una Gran Final que se realizará en noviembre en el Centro para las Artes Zoco, ubicado en Lo Barnechea, Región Metropolitana.

A lo largo de sus versiones, el certamen ha impulsado las carreras de destacadas intérpretes nacionales como Yaritza Véliz, María Luisa Merino, Alyson Rosales, Gabriela Gómez y Pilar Garrido, quienes han consolidado sus trayectorias artísticas tanto en Chile como en el extranjero.

En esta versión del concurso podrán participar cantantes chilenas residentes en Chile o el extranjero, además de extranjeras con al menos tres años de residencia acreditada en el país. Las postulantes deberán tener entre 18 y 35 años.

Las ganadoras tendrán un premio detallado en la página web del concurso, que consiste en reconocimientos económicos y la posibilidad de realizar un recital en Estados Unidos, durante 2027.

El jurado está compuesto por destacadas figuras del ámbito lírico y académico, ellas son: Violaine Soublette (presidenta del jurado, intérprete nacional en canto, docente y académica de la Carrera de Interpretación Superior en Canto de la Universidad Alberto Hurtado), Andrés Rodríguez Pérez (director de ópera del Teatro Colón y exdirector general del Teatro Municipal de Santiago), Andrés Rodríguez-Spoerer (gerente de Música de la Fundación Ibañez Atkinson), Carmen Gloria Larenas (directora general del Teatro Municipal de Santiago), Evelyn Ramírez (mezzosoprano y profesora de canto), Mariselle Martínez (mezzosoprano y profesora de canto) y Pedro Pablo Prudencio (director residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago).

Por su parte, Gonzalo Simonetti, Director de Interpretación Superior, mención Canto, del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, destacó que “estamos hablando de uno de los concursos más prestigiosos de canto de Chile”, a lo que complementa Violaine Soublette: “Todos los años ha impulsado la carrera nacional e internacional de varias de las jóvenes que se presentan”.

Teruca Martínez, directora de NMWA-Chile, destacó el impacto que ha tenido el certamen en sus doce años de trayectoria y añade: “En esta sexta edición, con un jurado de primer nivel, nuestra prioridad y fortaleza desde los inicios, hemos enriquecido la diversidad de miradas y criterios para obtener los mejores resultados y seguir visibilizando a las mujeres en la música”.

Finalmente, Yaritza Véliz, soprano, ganadora del primer concurso, reflexiona: “Siempre lo he dicho: un concurso no solo es importante por los lugares que puedas obtener, sino también por la exposición que brinda. Para esto, escoger el repertorio adecuado para un rol será siempre mi mejor consejo”.

Consolidado como una de las principales plataformas de impulso para nuevas voces de la lírica nacional, el Concurso Lírico “Mujeres en la Música VI” busca seguir abriendo oportunidades para que jóvenes intérpretes desarrollen sus carreras y proyecten su talento hacia escenarios nacionales e internacionales.