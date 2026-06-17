Obra “Los payasos de la esperanza”

Teatro Mori Recoleta.

Del 18 al 28 de junio.

Jueves a sábado – 20:00 horas. Domingo – 19:00 horas .

Entradas AQUÍ.

En 1977, en una sala parroquial, y luego en la Caja de Compesación Los Andes, tres actores debutantes -Rodolfo Bravo, José Luis Olivarí y Mauricio Pesutic- estrenaron “Los payasos de la esperanza”. En las butacas había muy pocas personas.

La obra la escribieron Raúl Osorio y Mauricio Pesutic en el Taller Teatral, TIT de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Años más tarde, en 1986, Mauricio Pesutic reescribió “Los payasos de la esperanza” en el Taller Teatro Dos, TT2, dirigido por Claudio di Girolamo. Con el pasar de los años, este montaje se convirtió en un clásico de la fraternidad y la dignidad humana mediante la comedia y la ternura.

En el montaje, tres payasos cesantes que esperan la aprobación de un proyecto. Los protagonistas son Tony Pelusita, Tony Cucharón y Tony Liberty. Son tiempos complejos y ellos, que sobreviven a la pobreza en tiempos complejos, se reúnen continuamente para ensayar sus números, enseñando el oficio a uno de ellos que es aprendiz de payaso.

Todo ser humano vive esperando que algo suceda, que alguien llegue… Y cuando anhela aquello con fervor, lo hace esperanzado. Nuestras vidas son un eterno compás de espera con la esperanza de que aquello que deseamos ocurra. Los tres payasos que protagonizan esta obra hacen exactamente eso: esperar.

En la década del 80 se integra el actor Roberto Poblete, consolidando un elenco que recorrerá Chile y múltiples escenarios en distintos países tanto en América como Europa. Lo que pocos saben es que después que LOM sacara en edición de bolsillo el texto completo, en distintos rincones de nuestro país la obra ha sido montada una y otra vez por escolares, compañías teatrales de provincia, en Quellón, La Cruz, Melipilla, El Monte, Talagante, Puerto Aysén, Arica, etc.

En 2009 la Fundación Santiago a Mil realizó una selección de los 200 años del teatro chileno. Entre las obras escogidas figura “Los payasos de la esperanza”. Será la primera vez que cambia el elenco completo. Mauricio Pesutic asume la dirección y en el escenario actúan Roberto Farías, Sebastián Layseca y Claudio Castellón.

El presente montaje es en rigor el segundo cambio completo de elenco. Bajo la dirección de Roberto Farías suben al escenario dos hombres y una mujer: Vivianne Dietz, Germán Pinilla y Simón Pesutic.

En un futuro serán otros los actores o actrices, otros quienes dirijan. Los payasos de la esperanza es sin duda una obra atemporal.

Ficha técnica:

Dirección: Roberto Farías

Producción General: Matías Morales

Vestuario: Pamela Chamorro

Maquillaje: Rubén Aravena

Diseño integral:Pamela Chamorro