Primer Encuentro Juvenil de Artes Visuales

Recepción de los trabajos – 10 a 28 de agosto.

Las bases y toda la información sobre el proceso de postulación se encuentran disponibles en el sitio web de MATERIA.

La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo SACO, a través de su programa escuela sin escuela, invita a estudiantes de enseñanza media de la Región de Antofagasta y la comuna de Chañaral a participar en MATERIA, el Primer Encuentro Juvenil de Artes Visuales.

La entidad cultural con más de 14 años de trayectoria, desarrolla este proyecto como necesidad de potenciar la educación artística en el territorio donde gran parte de la oferta en esta ámbito se concentra en el centro.

MATERIA representa una oportunidad ideal para reconocer, visibilizar y difundir la creatividad de las nuevas generaciones. Este permitirá que estudiantes de enseñanza media de Mejillones, Taltal, Tocopilla, María Elena, Calama, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Antofagasta y Chañaral expresen, a través del arte, su relación con el patrimonio inmediato tanto material como inmaterial.

“Vivimos tiempos donde la cultura pareciera sobrar y no constituir un elemento relevante en las visiones de desarrollo de este país. Ahora que se está evaluando la eliminación de la asignatura de arte de la malla curricular, el arte corre el riesgo de ser reducido a una anécdota en la vida de todos los chilenos”, expresó la directora de SACO, Dagmara Wyskiel, resaltando además que el arte contribuye al desarrollo de la sensibilidad, la empatía y la convivencia, ayudando a construir comunidades más creativas, justas y cohesionadas.

“Hemos tenido una excelente acogida de esta convocatoria por parte de directivos, jefes de UTP y profesores de Arte en todas las comunas, lo que demuestra el compromiso firme con la educación artística. Creemos que visibilizar su impacto es fundamental para fortalecer su presencia en la formación de los jóvenes”, agregó Wyskiel.

Más que una exposición, MATERIA constituye una plataforma de descubrimiento de talentos emergentes y una apuesta por democratizar el acceso a la creación contemporánea, promoviendo el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y el arraigo cultural. Su relevancia radica en que sitúa a los jóvenes como protagonistas de la construcción de imaginarios sobre Chile, otorgando valor a miradas que habitualmente permanecen fuera de nuestro radar.

Los proyectos seleccionados integrarán una gran exposición colectiva de aproximadamente cien trabajos, que se presentará en Antofagasta entre octubre y noviembre de 2026. Además, las propuestas más destacadas serán reconocidas por un jurado.

“Por primera vez en el norte de Chile, estudiantes de enseñanza media tendrán la oportunidad de participar en una exposición de esta envergadura. El arte juvenil es un ámbito todavía poco explorado en el país, y desde Antofagasta queremos contribuir a generar un cambio y provocar que comprendan el patrimonio no como algo glorificado y lejano, sino como parte de un entorno inmediato de cada uno de nosotros ”, comentó Dagmara.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que actualmente cursen enseñanza media en establecimientos públicos, subvencionados o particulares. Las bases y toda la información sobre el proceso de postulación se encuentran disponibles en el sitio web de MATERIA.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, está financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $99.973.636, F.N.D.R. año 2026, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.