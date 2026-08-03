Liga de Primera: Colo Colo absoluto líder, la U es el único escolta y la UC es goleada en el sur

Colo Colo dio un nuevo paso hacia el título al imponerse por 4-3 a Everton en un intenso encuentro disputado en Sausalito, resultado que le permitió consolidarse como líder exclusivo de la Liga de Primera con 42 puntos.

El cuadro albo debió remontar en dos oportunidades y terminó llevándose el triunfo gracias a un doblete de Maximiliano Romero, además de las conquistas de Álvaro Madrid y Leandro Hernández.

El principal beneficiado de la jornada, además del líder, fue Universidad de Chile, que derrotó por 2-0 a Huachipato en el Estadio Nacional y quedó como único escolta del campeonato con 30 unidades.

Los azules resolvieron el encuentro con goles de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, aprovechando además la caída de Universidad Católica para instalarse en el segundo puesto de la tabla.

Precisamente, los cruzados protagonizaron una de las mayores sorpresas de la fecha al caer por 3-0 ante Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo. Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey y Norman Rodríguez marcaron para el conjunto penquista, que consiguió una de sus victorias más importantes de la temporada.

En otro duelo de la jornada, Palestino derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido en La Cisterna y se metió de lleno en la lucha por los primeros lugares. Marcelo Eggel abrió la cuenta para los árabes, Nicolás Johansen igualó de penal y Nelson Da Silva selló el triunfo en el tramo final.

También destacó la contundente victoria de Cobresal, que goleó 4-0 a Unión La Calera como local y sumó tres puntos importantes para alejarse de la parte baja de la clasificación.

La fecha comenzó con el triunfo de Audax Italiano por 1-0 sobre Universidad de Concepción, gracias al tanto de Giovani Chiaverano.

En tanto, O’Higgins rescató una victoria agónica al imponerse 2-1 a Deportes La Serena, con un doblete de Arnaldo Castillo que dio vuelta el marcador en los minutos finales.

La programación sufrió una modificación luego de que el partido entre Deportes Limache y Ñublense fuera suspendido por la ANFP debido a problemas eléctricos en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 17 42 +20 Libertadores 2 Universidad de Chile 17 30 +10 Libertadores 3 Universidad Católica 17 27 +12 Duelo Chile 4 4 Palestino 17 27 +1 Sudamericana 5 Ñublense

16 25 +1 Sudamericana 6 Coquimbo Unido 16 24 +3 Sudamericana 7 Huachipato 17 24 -1 – 8 Everton 17 23 +3 – 9 O’Higgins 17 23 -4 – 10 Deportes Limache 16 21 -4 – 11 D. Concepción 17 20 -4 – 12 Audax Italiano 16 19 -3 – 13 D. La Serena 16 19 -5 – 14 U. de Concepción 16 19 -14 – 15 Cobresal 17 17 -6 Descenso 16 Unión La Calera 17 13 -18 Descenso