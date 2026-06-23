Presentación del libro “El árbol de la memoria” de Jorge Teillier

Bar Liguria, Merced 298, Metro Bellas Artes.

Miércoles 24 de junio – 19:00 horas.

A propósito de los 91 años del nacimiento del poeta Jorge Teillier se realizará la presentación de la edición definitiva de El árbol de la memoria, de Jorge Teillier (1935-1996), publicada por Descontexto Editores y que cuenta con el prólogo de Diego Alfaro y epílogo del poeta Teófilo Cid.

La presentación estará a cargo de los poetas Carlos Cociña y Diego Alfaro, además contará con la música de Marcelo Nicolás Carrasco.

Acerca de esta edición:

“El árbol de la memoria”, publicado en 1961, es uno de los poemarios más importantes de Jorge Teillier. En este libro, Teillier profundiza en la nostalgia y el recuerdo, evocando el mundo rural y la infancia como lugares de refugio y contemplación. La memoria se presenta como un árbol que guarda y resguarda los momentos vividos, siendo una constante fuente de inspiración y melancolía.

La obra es considerada un hito en la poesía chilena por su estilo lárico y su capacidad para conectar con las emociones más profundas del lector.

Este poeta ha llegado al punto de madurez en que su desarrollo debe pasar, hasta cierto punto, inadvertido bajo una trama de excelencias formales, continuar, al favor de la oscuridad, en una zona de la experiencia y de la expresión sobre las cuales sólo a él le cabe recapacitar.

Se ha adelantado en el terreno de esas carreras literarias marginándose en los parajes aislados, donde el poeta, como diría Reverdy, descubre que toda expresión para ser expresada debe ser transformada, allí donde la poesía es un acto de comunión con la existencia, tan urgente y costoso, que la palabra llega al límite de su poder de concentración expresiva transformándose en “un poco de aire”.